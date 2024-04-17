İsrail\'in Gazze\'deki savaş suçlarına ilişkin belgesel gösterimi yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin gala gösterimi yapıldı.
AK Parti Osmaniye Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, belgesel gösteriminin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yanık, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve belgeselde emeği geçenlere teşekkür ederek, Kanıt'taki dokümanların tarihe not düşülmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) davada, gazeteciler tarafından yerinde toplanan delillerin kullanılması açısından da önemli olduğunu vurguladı.
"Gözlerim dolarak izledim"
Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Davanın ilk duruşmasında Anadolu Ajansı tarafından çekilen görüntüler birincil deliller olarak kullanıldı, belgesel bu anlamda tamamlayıcı bir niteliği oluşturmuş olacak. Gözlerim dolarak izledim. Çok etkileyici ve çok özel kurgulanmış bir belgesel. İzleyenler görecektir, içerikte kullanılan her delil ve yorumlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri, İsrailli insan hakları savunucuları veya eski askerler tarafından anlatılanlar, dolayısıyla bu anlamda hiç tartışmaya mahal vermeyecek kadar somut, gerçek ve hakikati ifade eden veriler toplanmış. Ben çok etkilendim. Önemli bir tarihi sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz."
Filistinlilerin yanında olduklarını her fırsatta söylediklerine işaret eden Yanık, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını söyledi.
"Anadolu Ajansına hem milletimiz hem de insanlık adına teşekkür ediyorum"
SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran da "Kanıt" belgeseline ilişkin, "Her şeyden önce muhteşem bir belgesel olmuş. Anadolu Ajansına bu önemli meseleye bu kadar güzel hazırlanmış bir belgeselle karşılık verdiği için hem milletimiz hem de insanlık adına teşekkür ediyorum." dedi.
Belgeselin başından sonuna kadar hem çok bilgilendiren hem de olayları bütün çarpıcılığıyla, objektif bir şekilde ortaya koyan görüntüler sunduğuna dikkati çeken Duran, Anadolu Ajansının çektiği fotoğrafların, soykırımın kanıtlanması, İsrail'in Filistinlilere yönelik Gazze'de işlediği, beyaz fosfor kullanımı dahil her türlü savaş suçunun kanıtlanması açısından önemine işaret etti.
Duran, Gazze'de insanlığın vicdanını yaralayan ve herkesin uykularını kaçıran büyük bir soykırım yaşandığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Gazetecilerden çocukların öldürülmesine, hastanelerin bombalanmasından her türlü ayrımcılığın uygulanmasına kadar bütün suçların işlendiği bir soykırımı görüyoruz burada. Ama en azından bunun tüm örnekleriyle, tüm kanıtlarıyla ve uluslararası hukuku nasıl ihlal ettiğini uzmanlarıyla değerlendiren bir belgeseli görmüş olmak, küçük bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Tekrardan Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum."
"Kanıt bize önemli şekilde güç katacaktır"
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ise TBB Yönetim Kurulu'nun, UCM nezdinde İsrail'in işlemiş olduğu suçlarla ilgili 24 Kasım'da başvuru yaptığını anımsattı.
AA'nın Kanıt belgeselinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sağkan, şunları kaydetti:
"Soykırım suçu özel kastla işlenen bir suçtur ve bu özel kastın somut delillerle ortaya konması gerekiyor. Maalesef uluslararası arena, siyasi aktörler bu dönemde çok kötü bir sınav verdi. Her aşamada, her dönem insan haklarını dillerinden düşürmeyenlerin maalesef konu Filistin olduğunda kafalarını kuma gömdüğünü gördük.
Ancak bir gerçek var ki kayıtlar her zaman tarihte yerini alan, arşiv niteliğinde de çok kıymetli belgelerdir. Hem Uluslararası Adalet Divanındaki hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdindeki başvurularda, Kanıt belgeselinde gösterilecek fotoğraflar özellikle soykırım suçunun özel kastını ortaya koymak bakımından çok ama çok önemli deliller olarak bundan sonra yürüteceğimiz hukuk mücadelesinde de bize önemli şekilde güç katacaktır."
Sağkan, Türkiye'nin Filistin için verilen mücadelede en ön safta yer alan ülke olduğunu belirterek, "Bizler de hukukçular olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Basın emekçilerinin ve Türkiye'deki hukukçuların katkılarıyla umut ediyorum ki günün birinde, çok kısa bir vadede bu katliama sebebiyet verenler en ağır şekilde yargının önünde bunun hesabını verecek." diye konuştu.
Plaket takdimi
Gösterimin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın Gazze'de görev yapan personellerinden Mohammed Dahlan, Mohammed el-Alul, Mustafa Hassona, Mustafa Habbuş ile Mohammed Habbuş ve Ali Jadallah adına, eş ve çocuklarına plaket takdim etti.
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise "Kanıt" belgeselinin yönetmeni Atakan Kerküklü'ye, yapımcısı Abdülkadir Karakelle'ye, belgesel ekibinden Ömer Faruk Tunç, Beşir Alp Elkutup, Salih Köse ve Burak Köse'ye plaketlerini verdi.
Belgeselin gala gösterimine, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri, çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetliler de katıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin belgesel gösterimi yapıldı - Son Dakika
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