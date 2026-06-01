İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırısı

GAZZE, 1 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze'nin batısındaki liman bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
Xinhua'ya konuşan Filistinli görgü tanıkları, pazar günü İsrail'e ait bir helikopterin liman bölgesinde yerinden edilmiş Filistinliler ile ziyaretçilerin bulunduğu alanı füze saldırısıyla hedef aldığını ve saldırının can kayıplarına yol açtığını söyledi.
