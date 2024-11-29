İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bugüne kadar 1050 sağlıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bugüne kadar 1050 sağlıkçı hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında bugüne kadar 1050 sağlıkçı hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Abdullatif el-Hac, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1050 sağlıkçının şehit edildiğini, 310 sağlıkçının da İsrail cezaevlerine gönderildiğini bildirdi.

29.11.2024 12:17
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Abdullatif el- Hac, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1050 sağlıkçının şehit edildiğini, 310 sağlıkçının da İsrail cezaevlerine gönderildiğini bildirdi.

Hac, Öz Sağlık-İş Sendikasınca düzenlenen "Müslüman Sağlık Toplulukları 9. Kongresi" sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 400'den fazla Gazzeli yaralı ve kanser hastasının tedavi amacıyla Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.

İsrail'in aylardır süren saldırılarında kapasitelerinin yüzde 70'ini kaybeden Gazze'deki hastanelerin, kalan yüzde 30'luk kapasiteyle hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Hac, Gazze'ye sağlık yardımı yapılmasını istedi.

Hac, Siyonist İsrail'in Gazze'nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi başta olmak üzere Gazze'deki sağlık altyapısını hedef alırken gerçek dışı propagandalara başvurduğunu anlatarak, hastaneleri işgal eden ve sağlık çalışanlarına işkence eden İsrail'in Cenevre Sözleşmesi'nin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşların kararlarını dikkate almadığını belirtti.

1050 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan sağlık çalışanlarına ilişkin bilgi veren Hac, şöyle devam etti:

"Gazze sağlık sisteminde şu ana kadar yaklaşık 1050 kişi şehit edildi. Bunlar arasında dünya çapında meşhur cerrahlar, kardiyologlar, doktorlar, sağlıkçılar var. Ayrıca İsrail'in zindanlarında 310 sağlıkçı bulunuyor. Zindanlarda şu anda sağlıkçılar en ağır işkenceye maruz kalıyorlar.

Ayakta kalan şu anki sağlık kadrosu canla başla, gece gündüz demeden 13 aydır 24 saatlik mesaileri ile nefes almadan sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyorlar. O yüzden sizin aracılığınızla bu sağlıkçılara sahip çıkılmasını, yardım edilmesini istiyoruz. Gazze'deki sağlıkçıların artık dayanacak güçleri kalmadığı için gönüllü sağlıkçılara Gazze'ye gelmeleri ve insanlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunuyorum."

Çocuk felci vakaları görülmeye başlandı

Gazze'deki sağlık altyapısı ile kanalizasyon sisteminin yok edilmesi sonucu hepatit ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başlandığını aktaran Hac, ayrıca kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda kalan kişilerde de cilt hastalıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Gazze'deki sağlık altyapılarının yetersizliğinin en çok çocukları etkilediğini anlatan Hac, çocuk felci vakalarının Gazze'de görülmeye başlandığını belirtti.

"AA'ya teşekkür ediyorum"

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını olumlu olarak gördüklerini aktaran Hac, Gazzelilerin korunması için aynı şekilde ateşkes ilan edilmesini umduklarını söyledi.

Öz Sağlık-İş Sendikasının ev sahipliğindeki kongreye Gazze'nin sesinin dünyaya ve Müslüman ülkelere duyurmak için katıldığını belirten doktor Hac, kongrede gönüllü sağlıkçıların Gazze'ye yönlendirilmesi için çağrıda bulunduğunu kaydetti.

İsrail'in saldırılarının ilk gününden itibaren Gazze'yi destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletine teşekkür eden doktor Hac, Anadolu Ajansı'nın (AA) da İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını dünyaya en etkili şekilde duyurduğu "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" kitaplarını anımsattı.

Hac, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri uluslararası basın ve medya kuruluşlarının Gazze'ye girmesini engellemeye çalışıyor. Ancak Gazze'de fedakarca çalışan AA temsilcileri ve Gazze halkının yardımıyla bir sürü delil toplandı. Bu deliller kitap haline getirildi. Uluslararası kurumlar ve hukuku savunanların Birleşmiş Milletler düzeyindeki kuruluşlara AA'nın kitaplarını sunmasıyla İsrail Başbakanı ile eski Savunma Bakanı hakkında tutuklama kararı çıktı. Bu sevindirici bir haber. AA'ya, Gazze'de olan biteni gösterme gayreti dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bugüne kadar 1050 sağlıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

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