Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış - Son Dakika
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Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı söylenen BAC Consulting KFT'nin İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğu, çağrı cihazlarının pillerinin patlayıcı madde "PETN" içerdiği öne sürüldü. Çağrı cihazlarına Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden gelmiş gibi görünen Arapça mesaj gönderildiğini, mesajların patlamaları tetiklediği belirtildi.

19.09.2024 18:17
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New York Times, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasından İsrail'in sorumlu olduğunu ve bunun için paravan şirketler kurulduğunu iddia etti. Eski ve görevdeki istihbarat çalışanları, patlayıcılar içeren çağrı cihazlarının Hizbullah'a hedef alındığını belirtti.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times gazetesi, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasından İsrail'in sorumlu olduğunu ve bunun için paravan şirketler kurulduğunu yazdı. Eski ve görevdeki 12 savunma ve istihbarat çalışanı, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin New York Times (NYT) gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail'in çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İSRAİL, ÇAĞRI CİHAZLARI İÇİN PARAVAN ŞİRKET KURMUŞ

Adlarının açıklanmasını istemeyen üç istihbarat çalışanı, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının "İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu" söyledi. Çalışanlar, "çağrı cihazlarını üreten İsrail istihbarat görevlilerinin kimliklerini gizlemek için" en az iki paravan şirketin daha kurulduğunu belirtti ancak bu şirketler hakkında detayları paylaşmadı.

"CİHAZLARIN PİLLERİNDE PATLAYICI MADDE VAR"

BAC'nin önce "sıradan müşteriler için çağrı cihazı ürettiğini" aktaran çalışanlar, asıl hedefin Hizbullah olduğunu ve Hizbullah için üretilen çağrı cihazlarının pillerinin patlayıcı madde "PETN" içerdiğini kaydetti. İstihbaratçılar, bu çağrı cihazlarının 2022 yazından itibaren Hizbullah'a az sayıda gönderilmeye başlandığını, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Cephede telefon kullanılmasın" açıklamasından sonra üretimin hızlandırıldığını söyledi.

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail'in çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

"ARAPÇA MESAJLAR, PATLAMALARI TETİKLEDİ"

İstihbarat çalışanları, ayrıca çağrı cihazlarının Lübnan'a sevkiyatının yaz boyunca arttığını dile getirerek, binlerce cihazın Hizbullah mensupları ve müttefiklerine dağıtıldığını aktardı. Hizbullah mensuplarının şüphelenmemesi için çağrı cihazlarına "Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden gelmiş gibi görünen Arapça mesaj gönderildiğini" söyleyen çalışanlar, patlamaları mesajların tetiklediğini kaydetti.

Nasrallah, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın son dönemlerde artan kayıplarının nedenini kullanılan telefonlara ve internete bağlamış, başta Hizbullah mensupları olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki tüm köy ve belde sakinlerinden cep telefonu kullanmamasını istemişti.

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail'in çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
Kaynak: AA

Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, New York, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Times, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış - Son Dakika

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