Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde 2 gün önce evlenen Filistinli genç çift, İsrail'in Refah kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda damatın ailesinden 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin büyük bir bölümü Refah kentine sığınmış durumda. Ancak yeterli konut olmaması nedeniyle çoğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

19.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık 150 gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, 18 Şubat'ta 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin Hırbet el-Ades bölgesine hava saldırısı düzenledi.

2 gün önce evlenen çift, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan ve 2 gün önce burada evlenen Abdullah Ebu Nahl ile Meryem Dib çifti dün Hırbet el-Ades'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Saldırıda damat Ebu Nahl'ın ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Genç çiftten geriye ise mutlu günlerini ölümsüzleştirdikleri bu fotoğraflar kaldı.

2 gün önce evlenen çift, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti

'GÜVENLİ BÖLGE' OLARAK SIĞINILAN REFAH ARTIK GÜVENLİ DEĞİL

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

2 gün önce evlenen çift, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

ZOR KOŞULLARDA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

2 gün önce evlenen çift, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Gazze Şeridi\'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa POLAT: Gazze’de yaşanan insanlık suçunu bir yana koyarsak, Savaşın ortasında evlilik nedir? Elin silah tutarken? 28 61 Yanıtla
  • Hakan Ayhan: Ne çok biliyorsunuz.. sevdiği ile muradlarını gerçekleştirmesi kötü birşeymi,evlendikten sonra silah tutmayacağınımı söyledi sana,bak Allah katında şehid oldular..ötesi varmı…ancak boş boş yorum yaparsınız klavyeden.. 50 4
  • Beşiktaş 1903: Mustafa Arap milleti keyifçi dir 5 30
  • Beşiktaş 1903: Bu durum da evlenmekmi!! 6 28 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Hakan hemen koşmuş yok Murad yok mutluluk şahsen çoluk çocuk olurken aklıma düğün gelmez 4 21

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement