Gazze Şeridi\'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti

Güncel

"Annem Türkçe bilmediği için havalimanında mahsur kaldı" diyen şahıs için hesap zamanı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık 150 gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, 18 Şubat'ta 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin Hırbet el-Ades bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan ve 2 gün önce burada evlenen Abdullah Ebu Nahl ile Meryem Dib çifti dün Hırbet el-Ades'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Saldırıda damat Ebu Nahl'ın ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Genç çiftten geriye ise mutlu günlerini ölümsüzleştirdikleri bu fotoğraflar kaldı.

'GÜVENLİ BÖLGE' OLARAK SIĞINILAN REFAH ARTIK GÜVENLİ DEĞİL

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

ZOR KOŞULLARDA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.