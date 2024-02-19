İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık 150 gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, 18 Şubat'ta 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin Hırbet el-Ades bölgesine hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan ve 2 gün önce burada evlenen Abdullah Ebu Nahl ile Meryem Dib çifti dün Hırbet el-Ades'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.
Saldırıda damat Ebu Nahl'ın ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Genç çiftten geriye ise mutlu günlerini ölümsüzleştirdikleri bu fotoğraflar kaldı.
Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
Son Dakika › Güncel › Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?