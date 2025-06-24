İsrail-İran Çatışması: 12 Gün Süren Savaş Ateşkeste Sonuçlandı - Son Dakika
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İsrail-İran Çatışması: 12 Gün Süren Savaş Ateşkeste Sonuçlandı

24.06.2025 18:57
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İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında çatışmalar ateşkese dönüştü.

İsrail'in İran'a başlattığı, daha sonra ABD'nin dahil olduğu saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri sonucu yaşanan çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 12. gününde ateşkesle sonuçlandı.

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'da 606 kişi hayatını kaybederken 5 bin 332 kişi yaralandı.

İran'ın saldırılara füzelerle düzenlediği misillemelerde ise İsrail'de 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

Tel Aviv kaynaklarına göre, İran, 12 günlük çatışmalarda İsrail'e 530'dan fazla füze attı ve bunların büyük kısmı hava savunma sistemlerince imha edildi.

AA muhabiri, İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 günlük çatışmalarda öne çıkan gelişmeleri derledi.

13 Haziran:

İsrail sabah erken saatlerde İran'a saldırılar başlattı. İsfahan ve Natanz nükleer tesisleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail saldırılarında 6 nükleer bilim insanının yanı sıra İran Devrim Muhafızları ve ordusundan 12 üst düzey komutan öldü.

İsrail, İran nükleer tesisleri ve balistik füze kapasitesini yok edeceğini açıkladı.

Tahran, İsrail'in saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu.

İran, saldırılara misilleme olarak İsrail'i füzelerle hedef aldı, 1 kişi öldü.

14 Haziran:

İsrail, Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran'ın birçok bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, İran'ın güneyindeki en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurdu.

İran basını, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan saldırılarında Tahran'da 20'si çocuk 60 kişinin öldüğünü duyurdu.

İran, saldırılara misilleme olarak İsrail'i füzelerle hedef aldı, 6 kişi öldü. İran'ın 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği misillemelerde İsrail'de ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

15 Haziran:

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 224'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık ölenlerin yüzde 90'nın sivil olduğunu açıkladı.

İran, saldırılara misilleme olarak İsrail'i füzelerle hedef aldı, 9 kişi öldü. İran misillemelerinde ölen İsraillilerin sayısı 16'ya yükseldi.

16 Haziran:

İsrail, İran devlet televizyonunun Tahran'daki merkezini vurdu.

İran, saldırılara misilleme olarak İsrail'i füzelerle hedef aldı, 8 kişi öldü. İran misillemelerinde ölen İsraillilerin sayısı 24'e yükseldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın misillemesi sonrası "Tahran sakinleri bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu. Gelen tepkiler sonrası Katz, yeni açıklama yaparak, "Tahranlıları tehdit etmediğini, fiziki bir zarardan bahsetmediğini" savundu.

Gazze ve Lübnan'da binlerce kişiyi zorla yerinden eden İsrail ordusu, Tahran'ın 3. bölge sakinlerinden bölgeden ayrılmalarını isteyerek ilk kez İran'ın başkenti için "tahliye emri" yayımladı. Devrim Muhafızları da buna karşılık Tel Aviv sakinlerinden kenti boşaltmaları uyarısı yaptı.

17 Haziran:

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Ali Şadımani'ye suikast düzenlediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes yerine İran ile nükleer anlaşma konusunda "gerçek bir son istediğini" söyledi.

İsrail ordusu, Tahran'ın 18. bölge sakinlerinden bölgeden ayrılmalarını isteyerek "tahliye emri" yayımladı.

18 Haziran:

İsrail ordusu, Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

ABD basınında Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarını kabul ettiğine yönelik haberler çıktı.

İsrail ordusu, İran'da ilk kez bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

ABD, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye için hazırlıklara başladığını duyurdu.

19 Haziran:

İsrail, İran'daki Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ni vurdu. Bunun yanı sıra Natanz nükleer tesisine bir kez daha saldırı düzenledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "böyle bir kişinin hayatta olmaması gerek" diyerek İran lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.

20 Haziran:

İran'da, İsrail saldırısında bir nükleer bilim insanı daha öldü.

Cuma namazı sonrası başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde İsrail saldırıları protesto edildi.

21 Haziran:

İsrail ordusu İsfahan Nükleer Tesisi'ne bir kez daha saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılarda en az 430 kişinin öldüğünü, 3 bin 500 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırılar sonrası İngiliz, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Cenevre'de bir araya geldi.

22 Haziran:

ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenledi. B-2 uçaklarıyla sığınak delici bombaların kullanıldığı saldırıların ardından bölgedeki tansiyon daha da yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki 3 ayrı nükleer tesise yönelik saldırı nedeniyle Trump'ı tebrik etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu kapsamında İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "ABD'nin kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi.

Tahran yönetimi, ABD saldırısından önce Fordo Nükleer Tesisi'nin boşaltıldığını açıkladı.

23 Haziran:

İsrail ordusu, Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yola hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi başta olmak üzere İran'ın başkenti Tahran'daki birçok sembol noktaya hava saldırıları düzenledi.

İran, ABD'nin 3 ayrı nükleer tesise düzenlediği saldırıya karşı Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne füzelerle misillemede bulundu.

Saldırıyı kınayan Katar, füzelerin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'daki üsse misilleme öncesi kendilerine bilgi verdiğini açıkladı.

Trump, "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" diyerek İran ile İsrail arasında olası ateşkesin sinyallerini verdi.

24 Haziran:

Trump, İran ile İsrail arasında ateşkese varıldığını tek taraflı duyurdu.

İran, ateşkesin yürürlüğe girmesine saatler kala saldırılara misilleme olarak İsrail'i füzelerle hedef aldı, 4 kişi öldü. İran misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İsrail yönetimi, Trump'ın önerdiği ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 606'ya, yaralıların sayısının da 5 bin 332'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail-İran Çatışması: 12 Gün Süren Savaş Ateşkeste Sonuçlandı - Son Dakika

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