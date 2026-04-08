İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

08.04.2026 16:39
İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı saldırıları bölgede tansiyonu daha da yükseltirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Bölgeden gelen görüntüler ise adeta cehennemi andırıyor.

İsrail ordusu, Lübnan’daki çatışmaların başlamasından bu yana Hizbullah’a yönelik en büyük hava saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybederken bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü. 

10 DAKİKADA 100 NOKTA HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2 Mart’tan bu yana düzenlenen en kapsamlı hava saldırısında, Lübnan genelinde 10 dakika içinde eş zamanlı olarak 100’den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait komuta merkezleri, karargahlar ve askeri tesislerin hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda istihbarat komuta merkezleri, füze fırlatma kapasitesine sahip altyapılar, deniz kuvvetleri unsurları ile Hizbullah’ın seçkin birlikleri arasında yer alan Rıdvan Gücü ve hava birimi unsurlarının vurulduğu aktarıldı.

50 SAVAŞ UÇAĞIYLA OPERASYON

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırılarda 50 savaş uçağı görev aldı. Yaklaşık 10 dakika içinde 100 hedefe toplam 160 bomba bırakıldığı belirtildi.

SİVİL BÖLGELER DE HEDEFTE

İsrail, saldırıların önemli bir kısmının sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde gerçekleştiğini kabul etti. Açıklamada, operasyonun haftalar süren planlamanın ardından gerçekleştirildiği ve sivil kayıpları azaltmak için önlemler alındığı öne sürüldü.

YÜZLERCE CAN KAYBI VE YARALI

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, İsrail’in hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu “felaket” olarak nitelendirdi. Kettaneh, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtirken, yaralıların tedavisi için Beyrut’taki hastanelerden şehir dışındaki sağlık merkezlerine tahliyelerin başladığını aktardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    kınama bakanlığı nerde 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
