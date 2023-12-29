 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda aralarında subayların da olduğu 15 İsrail askeri daha yaralandı. 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 2 bin 180'e yükseldi. Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 502.

29.12.2023 - 16:19,  Güncelleme: 16:20
Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 3'ü ağır 15 askerinin daha yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 502'ye yükseldi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki askeri zayiata ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda aralarında subayların da olduğu 15 İsrail askerinin daha yaralandığı kaydedildi.

ÖLDÜRÜLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 502'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun son verilerine göre, kara harekatının başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 209'unun durumu ağır olmak üzere 936'ya yükselirken, toplam yaralı sayısı ise 344'ü ağır olmak üzere 2 bin 180'e ulaştı. Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi

İSRAİL'İN ŞİDDETLİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan; İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Refah şehrinde ise bir Filistinlinin evinin hedef alınması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi

GAZZE'DE CAN KAYBI 21 BİN 507

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi. Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti. Son açıklamalara göre; İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi.

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
Gazze\'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502\'ye yükseldi
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Ali Kublay: Allah sayısı ni arttirsin Yanıtla 33 7
  • Ahmet yilmaz: Terörist PALISTÎNE Yanıtla 4 12
  • Kemal oz: Siz bunu 5 ile çarpın...terörist itrailin sonu geliyor...korkak katiller...Ahmet Yılmaz terorist sensin sennnn...sen ve senin gibi batı yaltakciları... Yanıtla 0 0

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement