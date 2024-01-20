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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye çıktı - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı. Son 24 saatte 165 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ve acil sağlık ekipleri enkaz altında kalan kişilere ulaşmakta zorluk yaşıyor.

20.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 13:36
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 24 Bin 927'ye Ulaştı
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Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 24 Bin 927'ye Ulaştı
İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 24 Bin 927'ye Ulaştı
İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 24 Bin 927'ye Ulaştı
İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927\'ye çıktı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Rabbim yardımcıları ol savaşa destek olanları kahru perişan et Yanıtla 6 34

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye çıktı - Son Dakika
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