İsrail Saldırılarıyla Gazze'de 2 Çocuk Açlıktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarıyla Gazze'de 2 Çocuk Açlıktan Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda halkı aç ve susuz bırakarak insani bir felakete sebep olduğunu duyurdu. Gazze'deki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, Kemal Advan Hastanesinde de aynı sebeplerden 4 çocuğun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketin önlenmesi için uluslararası kurumlar harekete geçmeye çağrıldı.

28.02.2024 22:13
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarıyla halkı aç ve susuz bırakarak insani bir felakete sebep olduğu Gazze'de 2 çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinin yanı sıra İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kemal Advan Hastanesinde aynı sebeplerden hayatını kaybeden 4 çocuğa işaret edilen açıklamada, yetersiz beslenme ve sıvı kaybından yaşamını yitiren çocukların sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası kurumları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan insani felaketin önlenmesi için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplum, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak için ahlaki ve insani bir sınav veriyor." ifadesi kullanıldı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, hastanedeki 4 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini, hastanenin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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