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İsrail saldırısında ölen oğluna bisküvi veren Filistinli baba - Son Dakika
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İsrail saldırısında ölen oğluna bisküvi veren Filistinli baba

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen oğluna veda eden Filistinli baba, bisküvi vermeye çalışırken duygusal anlar yaşattı. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan El-Guf ailesi, Han Yunus'ta sığındıkları evde de saldırıya uğradı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Öldürülenlerden biri olan 2 yaşındaki Firaz el-Guf'un babasının vedası sosyal medyada paylaşıldı. İsrail'in saldırıları sonucunda 21 binden fazla Filistinli öldürüldü ve Gazze'deki nüfusun büyük bir kısmı yerinden oldu. Bölgedeki yardım engelleri nedeniyle açlık sıkıntısı da yaşanıyor.

İsrail saldırısında ölen oğluna bisküvi veren Filistinli baba
28.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:51
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Filistinli bir babanın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında öldürülen oğluna vedası sırasında bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri burktu.

Filistinli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan El-Guf ailesi İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak güneye göç etti.

2 YAŞINDAKİ OĞLU İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Han Yunus'ta tanıdıkları bir ailenin evine yerleşen Guf ailesi burada da İsrail saldırılarından kaçamadı. İsrail ordusu, Guf ailesinin sığındığı evi hedef aldı ve 6 kişiyi öldürdü. Öldürülenlerden biri de 2 yaşındaki Firaz el-Guf'tu. Babasının Firaz'a Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki vedasını gösteren görüntü sosyal medyaya yansıdı.

FİLİSTİNLİ BABANIN, ÖLEN OĞLUNA VEDASI YÜREKLERİ BURKTU

Görüntüde Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğlunun eline bisküvi vermeye çalışması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Gözyaşları içinde oğluna veda eden ve bisküviyi Firaz'ın eline tutuşturmaya çalışan babanın, "Sana onu (bisküviyi) getirdim, al onu sende kalsın, al." dediği duyuldu.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE 21 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşan 21 bin 320 Filistinli öldürüldü. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 1,9 milyonu yerinden oldu. İsrail'in yardım tırlarının girişine çıkardığı engeller nedeniyle Gazze'de başta çocuklar olmak üzere bölge halkı açlık sıkıntısıyla da mücadele ediyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırısında ölen oğluna bisküvi veren Filistinli baba - Son Dakika
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