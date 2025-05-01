İsrail Yangınlar İçin Uluslararası Yardım İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Yangınlar İçin Uluslararası Yardım İstedi

Kudüs'teki orman yangınlarıyla mücadele için uluslararası yardım çağrısı yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

01.05.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'den Kudüs'teki yangınlarla mücadele için uluslararası yardım çağrısı

Kudüs'teki yangınlarla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı

KUDÜS - İsrail, Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'te kontrolden çıkan orman yangınları ile mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunurken, yangınlarla bağlantılı 1 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. İsrail hükümeti, yangınlarla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Başbakanlık, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın yangınla mücadele için Yunanistan, GKRY, Hırvatistan, İtalya ve Bulgaristan ile temasa geçtiği belirtilerek, uluslararası yangınla mücadele ekiplerinin yarın faaliyete geçmesi beklendiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın orman yangınlarıyla mücadele için daha fazla ülkeyle görüşme yaptığı belirtilerek, Sa'ar'ın İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Arjantin, İspanya, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla görüştüğü aktarıldı.

Yangınlarla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı

Polis, Doğu Kudüs'ün Umm Tuba Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki bir kişinin, Kudüs yakınlarında çıkan yangınlarla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis, şüphelinin polis memurlarından kaçmaya çalıştığını ancak kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığını belirterek, şüphelinin üzerinde çakmak, pamuk ve diğer yanıcı maddeler bulunduğunu aktardı. İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in, kundaklama olduğundan şüphelenilen yangınlarla ilgili soruşturmalara dahil olduğu belirtildi.

İsrail, Filistin'in yardım teklifine henüz cevap vermedi

Filistin'in yangınlarla mücadele için itfaiye ekipleri göndermeyi teklif ettiği ancak İsrail tarafının henüz bu teklife yanıt vermediği belirtildi.

Yangın, anma alanı ve müze olarak kullanılan gölgeye sıçradı

Yangınlar, Kudüs'ün dışındaki Latrun yakınlarındaki anma alanı ve müze olan Yad Lashiryon'a kadar ulaştı. Alevlerin, bölgede sergilenen tankların yakınına kadar ulaşması sonrası Bağımsızlık Günü töreni için hazırlanan alan boşaltıldı.

"Belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın"

İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Kudüs Bölge Komutanı Shmulik Friedman, yangınların İsrail tarihindeki en büyük yangınlar olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın. Yangınlar üzerinde kontrol sahibi olmaktan çok uzağız" dedi.

Yangınların çıkış nedeni hakkında soruya cevap veren Friedman, "Şu anda yangına neyin neden olduğunu bilmiyoruz, kesinlikle hiçbir ipucumuz yok ve henüz bununla ilgilenmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Orman Yangınları, Acil Durum, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Çevre, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yangınlar İçin Uluslararası Yardım İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Yangınlar İçin Uluslararası Yardım İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.