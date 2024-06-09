İstanbul'a 2024'ün İlk 4 Ayında Gelen Yabancı Turist Sayısı Yüzde 10 Arttı - Son Dakika
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İstanbul'a 2024'ün İlk 4 Ayında Gelen Yabancı Turist Sayısı Yüzde 10 Arttı

İstanbul\'a 2024\'ün İlk 4 Ayında Gelen Yabancı Turist Sayısı Yüzde 10 Arttı

İstanbul'a 2024'ün ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 5 milyon 244 bin 936 oldu. Nisanda ise yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Ruslar, nisanda İstanbul'u ziyaret eden turistler arasında ilk sırada yer aldı.

09.06.2024 11:07
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İstanbul'a 2024'ün ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 5 milyon 244 bin 936 oldu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2023'ün ilk 4 ayında 4 milyon 770 bin 533 yabancı turist geldi.

Bu sayı, bu yıl yüzde 10 artarak 5 milyon 244 bin 936 oldu.

Nisanda 1 milyon 478 bin 218 yabancı turistin geldiği kente, geçen yıl nisan ayında 1 milyon 289 bin 903 yabancı turist giriş yapmıştı. Buna göre nisanda gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı.

İstanbul'da nisanda gelen turistlerin 1 milyon 459 bin 83'ü hava yolunu tercih etti. Deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 19 bin 135 oldu. İstanbul'a hava yoluyla gelenler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 29 azaldı.

Nisanda Atatürk Havalimanı'ndan 1276, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 394 bin 772, İstanbul Havalimanı'ndan da 1 milyon 63 bin 35 kişi İstanbul'a giriş yaptı.

Tuzla Limanı'ndan 1799, Karaköy Limanı'ndan 11 bin 702, Sarayburnu Limanı'ndan 3 bin 661, Zeytinburnu Limanı'ndan 1279, Ambarlı Limanı'ndan 308, Haydarpaşa Limanı'ndan 234, Pendik Limanı'ndan 150, Marmara Limanı'ndan ise 2 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 72,86'sı İstanbul Havalimanı'nı kullanırken yüzde 27,06'sı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

Turist sayısında Ruslar ilk sırada

Nisan ayı rakamlarına göre yabancı ziyaretçiler arasında 167 bin 824 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı; sırasıyla 109 bin 202 turistle Almanya, 80 bin 193 turistle İran, 68 bin 103 turistle ABD, 62 bin 404 turistle Fransa, 60 bin 429 turistle İngiltere, 42 bin 59 turistle Suudi Arabistan, 41 bin 195 turistle İtalya, 31 bin 810 turistle Özbekistan, 31 bin 348 turistle Çin Halk Cumhuriyeti, 31 bin 168 turistle Hollanda ve 28 bin 381 turistle Azerbaycan takip etti.

İstanbul'u nisanda ziyaret edenlerin yüzde 11,35'ini Ruslar, yüzde 7,39'unu Almanlar, yüzde 5,42'sini İranlılar oluşturdu. Gelen turistlerden yüzde 4,61'i ABD'liler, yüzde 4,22'si Fransızlar, yüzde 4,09'u İngilizler (Birleşik Krallık) olarak sıralandı.

Nisanda İstanbul'a 199 ülkeden turist gelirken, Porto Riko, Nauru, Tonga, Somaliland, Sao Tome ve Principe, Samoa, Kuzey Kore'den birer kişi, Tuvalu, Saint Vincent ve Grenadinler'den (St. Vincent) ikişer kişi kenti ziyaret etti.

Öte yandan, İstanbul'u Nisan 2020'de 960, Nisan 2021'de 419 bin 686 ve Nisan 2022'de 977 bin 888 yabancı turist ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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