İstanbul'a Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı

İstanbul\'a Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı

İstanbul'da sıcaklıklar 8-10 derece düşerken, cumartesi akşamı karla karışık yağmur bekleniyor.

22.11.2024 10:41
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı uyarılara göre, İstanbul'da yarın hava sıcaklıkları 8-10 derece azalacak. Soğuk havanın etkisiyle cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın batı kesimlerden başlayarak 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

MGM, hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş, Antalya ve Bitlis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 14 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı - Son Dakika

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