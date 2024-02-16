İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.

16.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik, Cumhur İttifakı İstanbul Adayı ve eski bakan Murat Kurum hakkında şikayette bulundu.

ANAGOLD HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu, Erzincan İliç'te facianın meydana geldiği madeni sahibi şirket olan Anagold hakkında suç duyurusunda bulundu. Baronun şikayette bulundukları isimler arasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın o dönem yetkilileri, Anagold şirket yetkilileri, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü, ÇED konusunda olumlu rapor yazan bilirkişiler, Erzincan Valisi ve Valilik yetkilileri, ÇŞİB Erzincan İl Müdürü ve Müdürlük yetkilileri ve yapılacak soruşturma neticesinde yaşanan faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler yer aldı.

"FACİADA TÜM YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU OLDUĞU AÇIKTIR"

Adam öldürme, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma, eko kırım ve tespit edilecek sair suçlar kapsamında şikayette bulunan İstanbul Barosu, Başkan Filiz Saraç imzasıyla verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Yaşanan maden faciasında; karar alma ve uygulama kademesindeki tüm yetkililerin sorumluluğu olduğu açıktır. Güvenli ve sağlıklı çevreden yararlanma yurttaşların anayasal hakkıdır. Hukuka aykırı davranan bilirkişiler, yargıçlar, savcılar, bürokratlar, en az maden şirketi kadar sorumludurlar. Çevre suçlarında gözlemediğimiz 'cezasızlık' alışkanlığının artık terk edilmesi, kasten veya ihmal ile zarar veren tüm sorumluların tespiti ve yargılanmaları gerekir. Bu yaşanan olayla ilgili derhal delillerin tespiti gerekmektedir.

"KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN DİLEKÇE SUNULMASI GEREKMİŞTİR"

Bu nedenle İstanbul Barosu Başkanlığı olarak bahse konu olay nedeni ile gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların tespiti ile cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması için iş bu dilekçenin sunulması gerekmiştir.

"RUHSAT SÜREÇLERİNİ ONAYLAYAN HER SORUMLU TESPİT EDİLECEK"

Tüm eksiklik ve risklere rağmen görevini kötüye kullanarak aykırılıklara göz yuman, faaliyetin devamı için her türlü izin ruhsat süreçlerini devam ettirerek onaylayan kademedeki her sorumlunun tespiti ile haklarında dava açılması talebinde bulunmak zorunluluğu doğmuştur."

İstanbul Barosu\'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu
Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, Murat Kurum, Madencilik, Erzincan, İstanbul, Çevre, İstanbul, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydın: Yüce divan fazla mesai yapmadan ülkede işler düzelmez 5 4 Yanıtla
  • İrem Derici, Gökhan Fırat'a yakınlaşan kadına uyardı
    11:17 İrem Derici, Gökhan Fırat'a yakınlaşan kadına uyardı

    Şarkıcı İrem Derici, bir konserde Gökhan Fırat'a yakınlaşan bir kadını görünce uyarıda bulundu. Derici, 'Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor' dedi.

  • Konut satışları Ocak ayında geriledi
    11:08 Konut satışları Ocak ayında geriledi

    Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.

  • İşte TÜİK anketinde Türkiye'nin en büyük sorunu
    10:59 İşte TÜİK anketinde Türkiye'nin en büyük sorunu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.

  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    10:39 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.

  • İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu
    10:31 İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

    İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.

  • Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yükseldi
    10:31 Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.

  • Bakan Şimşek: Suudi Arabistan'a turist götürebiliriz
    10:19 Bakan Şimşek: Suudi Arabistan'a turist götürebiliriz

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.

  • Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı
    10:09 Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı

    İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 11:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement