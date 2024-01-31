İstanbul\'da görev yapan Japonya, Çekya ve KKTC\'nin İstanbul başkonsolosları \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan Japonya, Çekya ve KKTC'nin İstanbul başkonsolosları Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Başkonsoloslar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2023 yılında ölümsüzleştirdiği ve "Deprem: Umut", "Gazze: Kanıt" "Haber", "Çevre-Yaşam" ile "Spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflarını inceledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, "Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafına verdi.
Demirel, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Kayıp" adlı fotoğrafını oylarken, "Çevre-Yaşam" bölümünde oyunu Sergen Sezgin'in "Kaçış" fotoğrafından yana kullandı.
"Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren Demirel, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karesini seçti.
Demirel, yarışmada yer alan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Fotoğraf, anı yansıttığı için zaman zaman belge olabiliyor, tarihe not bırakabiliyor, mutluluğu da hüznü de aynı anda yaşatabiliyor. O anlamda sanıyorum son dönemlerde yaşadıklarımızın etkisiyle oylama yaptım. Gerçekten değerlendirmekte çok güçlük çektim. Hepsi çok güzel fotoğraflardı." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilkinde Gaziantep'te ikincisinde ise Adıyaman'da olduğunu anlatan Demirel, şöyle konuştu:
"Depremi yaşayan kişilerden birisiydim. Kıbrıs'taki şampiyon meleklerimizi kaybettiğimiz süreçte orada bulunmuştum. Onların adaya dönüşünü sağlamakla alakalı çalışmalar ve sağ olanları da sağ salim ülkemize geri döndürmek için çalışmalar yaptık. Asrın felaketiydi ancak insana yönelik sorumlulukları yeniden değerlendirme ve depremin değil çürük yapıların insanları öldürdüğünü çok iyi anladığımız süreçlerden geçtik. Dolayısıyla deprem fotoğraflarını oylarken çok güçlük çektim. Hepsi kendi içinde o anı bize yansıtan fotoğraflardı."
"Ana vatanımız iyiyse biz de iyiyiz"
Demirel, Kıbrıs'ta her sabah uyandıklarında ana vatan dedikleri Türkiye ile ilgili haberlere baktıklarını dile getirerek, "Ana vatandaki gelişmeler, mutluluk da hüzün de bizim içimizde derin bir şekilde yaşadığımız duygular. Ana vatanımız iyiyse biz de iyiyiz. Ana vatanla ilgili bir acı varsa onu yüreğimizde derinden hissediyoruz. Dolayısıyla ben orada askerlerimizin sınırı koruma esnasındaki bir fotoğrafını oyladım." dedi.
İçinde Türk askerinin yer aldığı fotoğrafın kendisini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na götürdüğünü kaydeden Demirel, bu karenin yüreğinde yer ettiğini söyledi.
Demirel, oylama yaparken içinde insan hassasiyeti bulunanları seçmeye özen gösterdiğini sözlerine ekledi.
"Özellikle Türkiye'den fotoğraflar seçmeye çalıştım"
Ocak ayının ilk günlerinde büyük bir depremin meydana geldiği Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise yarışmadaki "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafına oy verdi.
Ülkesinin deprem, tsunami, tayfun, kar fırtınası ve yanardağ patlaması gibi afetlerle mücadele ettiğini belirten Kasahara, ateş çemberi olarak da adlandırılan Pasifik deprem kuşağında yer alan ülkesinde bu yılın ilk günlerinde meydana gelen depreme değindi.
Kasahara, afetlere karşı ilkokul çağında eğitimler verildiğini, sonraki süreçte ise tatbikatlarla vatandaşların bilinçlendirilmeye devam edildiğini aktararak, Japonya'da 1923'te meydana gelen en az 150 bin kişinin öldüğü Büyük Kanto Depremi'nin yıl dönümü olan 1 Eylül'ü "Afet Önleme Günü" olarak belirlediklerini anlattı.
"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" ve "Haber" grubunda Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj" fotoğraflarını oylayan Kasahara, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal Ülkesi", "Spor" alanında ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karelerini seçti.
Kasahara, yarışmadaki fotoğrafları çok çeşitli ve güzel bulduğunu belirterek, "Bunlardan bir tane seçmek çok zordu. Geçen sene dünyada afet, savaş, çok çeşitli zorluk meydana geldi. Ümit temenni eden fotoğraflar seçtim. Çok zor durumlar olsa da umut veren fotoğraflar seçtim. Sadece Türkiye'den değil yabancı ülkelerden de fotoğraflar vardı. Özellikle Türkiye'den fotoğraflar seçmeye çalıştım." diye konuştu.
"Bireyler ve ülkeler arasında da dayanışma içinde yaşıyoruz"
Çekya'nın İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova'nın "Deprem: Umut" kategorisinde tercihi Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı fotoğraf oldu.
"Gazze: Kanıt" bölümünde oyunu Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karesine veren Hajflerova, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" bölümünde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" ve "Spor" kategorisinde Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğraflarını oyladı.
Fotoğrafların, doğal afetin neden olduğu insani acıları hatırlattığını kaydeden Hajflerova, oylarını umudu vurgulayan karelere verdiğini söyledi.
Hajflerova umudun, insanların cesur ve dirençli olduğu gerçeğine dayandığını belirterek, "Aynı zamanda birbirimiz arasında, bireyler ve ülkeler arasında da dayanışma içinde yaşıyoruz. Bu bana, insanlar ve ülkeler olarak tüm farklılıkları, diğer tüm gereksiz kavgaları ve çatışmaları bir kenara bıraktığımız ve sadece acı çeken insanlara yardım etmek için acele ettiğimiz o anı hatırlattı. Tabii ki Çek Cumhuriyeti de bunlardan biriydi. Bu bana, doğal afetlerin yeterince büyük bir sınama olduğunu ve acı çekmenin tüm insani nedenlerinin aslında gereksiz olduğunu hatırlattı." ifadelerini kullandı.
Yarışmadaki karelerde, tüm insanların barış ve mutluluk içinde yaşamak istediğinin ve herkesin birbirinden farksız olduğu gerçeğinin vurgulandığını dile getiren Hajflerova,"Vaclav Havel'in umutla ilgili bir sözünü eklemek istiyorum. Biliyorsunuz Vaclav Havel büyük bir düşünür, büyük bir başkan ve büyük bir siyasetçiydi. 'Umut, bir şeyin iyi sonuçlanacağına dair inanç değil, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir şeyin mantıklı olduğuna dair kesinliktir.' Bence bu fotoğraflar onun haklı olduğunun bir başka göstergesi." diye konuştu.
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