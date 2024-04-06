Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Protesto bittikten sonra göstericilerin dağıldığı ancak bir grubun uyarılara rağmen dağılmadığı aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını söyledi. Protestoculara sert müdahale gösterilen ve bazılarının ters kelepçe ile gözaltına alındığı olaya ilişkin 2 emniyet görevlisi de açığa alındı.

06.04.2024 22:09  Güncelleme: 22:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirdi. Öte yandan Yerlikaya, 2 emniyet görevlisi açığa alındığını söyledi.

Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.30'da Beyoğlu'nda, Filistinlilere zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail ile ilgili protesto düzenlendiğini belirtti.

Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

BAKAN YERLİKAYA: PROTESTO BİTTİKTEN SONRA BİR GRUP UYARILARA RAĞMEN DAĞILMADI

Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Filistin protestosu açıklaması: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

NE OLDU?

İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için protesto düzenleyen eylemcilere polis müdahale etti. Protestocuların etrafını çembere alan polis, göstericilerin bazılarını ters kelepçeyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Toplamda 43 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
Beyoğlu\'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya\'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emin Erol: polis görevini yapmış niye açığa alındı ki 59 47 Yanıtla Enes Berk: Polisin görevi sükuneti sağlamak eylemciyi dövmek değil. Geneli iyi ama arada birkaç çürük çıkıyor. Görüntüleri izlersen savunmasız bir kadını tokatladığını görürsün. Bu tarz çürüklerin emniyette yeri yok. 61 13
  • Atilla Ata: İnsanlığın yok sayıldığı göz göre göre masum çocukların ve annelerin katledildiği Gazze’de israil denilen organize terör örgütüyle ticaret yapmak en büyük alçaklıktır. 74 5 Yanıtla Whatisup Up: Şu yorumu beğenmeyen her kimse insan evladı değildir. 16 4
  • fatih uçar: çok ayıp yaa terörist muamelesi nedir böyle.vandaki vandallarda gördük mü bu muameleyi 0 0 Yanıtla

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