Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Göktaş, "Sivil toplum, bakanlık olarak her zaman yakın çalıştığımız bir alan. Sivil toplumun dinamizmi ve çeşitliliği bizim için çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100. yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz" dedi. Bakan Göktaş, "Bugün 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi Çalıstayımızda geçmiş dönemi değerlendirip, gelecek dönemi planlayacağız."diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle düzenlenen "100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayıö Şişli'de bir otelde düzenlendi. Çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) den temsilciler de katıldı. 12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan çalıştay İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sivil toplumun dinamizmi ve çeşitliliği bizim için çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100. yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz" dedi.

"YARALARIMIZI EL BİRLİĞİYLE SARMAYA ÇALIŞTIK"

Sivil toplum ve bakanlığın yakın olarak çalıştığını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her toplumun yardımlaşma ve sivil toplum faaliyetlerine dair bir geçmiş tecrübesi mevcut. Biz de sivil toplum açısından zengin bir mirasa sahibiz. Nitekim geçen yıl, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığımızdan beri, asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla aşmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı elbirliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum hep birlikte sahaya indik ve birbirimize güç verdik. Sivil toplum, bakanlık olarak her zaman yakın çalıştığımız bir alan. Fakat özellikle afetler, depremler gibi acil durumlarda işbirliğimiz hayati bir önem kazanıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonundan ana çözüm ortağı olarak bakanlığımız sorumlu. Sahada ayni yardımların koordinasyonundan da biz sorumluyuz. Afet ve acil durumlarda ilgili hizmetlerimizi destek çözüm ortağı kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yürütüyoruz" dedi.

"BAKANLIK OLARAK, TÜM SOSYAL TARAFLARLA HER ALANDA YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Göktaş, "Sivil toplumun, sorunlara yönelik taleplerin tespiti, taleplerin dile getirilmesi ve politika yapım süreçlerine katılımı kritik bir öneme sahip. Bu talepler doğrultusunda politika yapım süreçlerine katılım sivil toplum açısından önemli bir misyon. 2024-2028 yıllarını kapsayan 12 . Kalkınma Planında da, yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planımızın hazırlıklarına başladık. Bu çerçevede 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayımızda sizlerle birlikteyiz. Çalıştayımızda ve sonraki çalışmalarımızda sivil toplumla işbirliğimizi artırmak için geçmiş tecrübelerimiz ışığında yeni dönemin stratejilerini belirleyeceğiz. Bu noktada her bir katılımcımızın ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı bizim için çok kıymetli. Bakanlık olarak, tüm sosyal taraflarla her alanda yakın ilişki içinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönem çok verimli bir dönem oldu.2022 yılında kamuoyuna duyurduğumuz 2022-2023 yıllarını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız kapsamında 5 hedef ve 28 faaliyet altında çalışmalarımızı yürüttük. Aile danışmanlığı, çocuğa yönelik sunulan hizmetler, kadının güçlendirilmesi gündemleriyle sosyal taraflarla işbirliği kurulumuzu topladık. 2021 yılında 'Sivil Toplum Buluşmaları' başlığıyla başlattığımız toplantılar serimizi, 2022 yılında 'Akademi Buluşmaları' olarak devam ettirdik. Kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engelli temalarında akademi buluşmalarımızı düzenledik. Geniş bir yelpazede, paydaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 250'den fazla tematik etkinlik düzenledik. Raporlar, eğitimler ve çeşitli programlarla 145 sivil toplum kuruluşu, 96 uluslararası kuruluş ve 284 akademisyeni biraraya getirdik. Tüm bu çalışmalarla, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların politika geliştirme süreçlerine daha etkin katılımlarını hedefledik" diye konuştu.

"SİVİL TOPLUMUN DİNAMİZMİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Sivil toplumun çeşitliliğinin öneminin altını çizen Bakan Göktaş, "Bugün 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi Çalıstayımızda geçmiş dönemi değerlendirip, gelecek dönemi planlayacağız. Her bir oturum, alanında uzman isimlerin katılımıyla, sektörde karşılaşılan zorlukları tartışmak, çözüm yolları bulmak ve bu alandaki politikaları şekillendirmek amacıyla yapılandırıldı. Politika üretme süreçlerimizde bu çalıştay ve istişarelerimizin etkisi çok büyük oluyor. O nedenle her bir katılımcımızın katkısını çok önemsiyoruz. Sivil toplumun dinamizmi ve çeşitliliği bizim için çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100. yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz. Bu açıdan çalıştayımızın ve bu çalıştay neticesinde şekillenecek yol haritamızın da tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.