İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı

İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.

13.02.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da üç kardeşin 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve bir arkadaşıyla beraber gömdüğünü iddia etmesiyle yargılanan 57 yaşındaki baba Hüseyin K. bugün Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklandı.

"NAZARDAN OLABİLİR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma sırasında tanık olarak dinlenen anne Ceyhan K., eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Üç kardeş, 2016'da polise 15 aylık kardeşlerinin babaları tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve gömüldüğünü ihbar etmişti. Olayla ilgili açılan "Olası kastla çocuğunu öldürme"davasında yargılanan baba, polis ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü iddia etmişti.

İstanbul\'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul, Bebek, Mahkeme, İstanbul, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen bebek davasında baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement