İstanbul'da 2025'te 1068 Yangın Sigara Nedeniyle Çıktı

İstanbul İtfaiyesinin, 2025 yılının ilk 4 ayında müdahale ettiği 8 bin 399 yangından 1068'inin "sigara"dan kaynaklandığı tespit edildi.

AA muhabirinin 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, megakentte bu yılın ilk 4 ayında 8 bin 399 yangın çıktı.

Yapılan detaylı incelemeler sonucu bu yangınların yüzde 12,71'ini oluşturan 1068'ine, "söndürülmemiş sigara"nın yol açtığı tespit edildi.

Bu yangınların 797'sinin çöp ve çöp konteynerlerinde çıktığı belirlenirken, 49'u ot yangını, 222'si ise diğer yangınlar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da söndürülmemiş sigaradan en çok yangın çıkan ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt'ta sigara kaynaklı 111 yangın çıktığı kayıtlarda yer aldı.

Bu ilçeyi 109 yangınla Fatih, 86 yangınla Gaziosmanpaşa, 52 yangınla Büyükçekmece, 50 yangınla Sultanbeyli, 45 yangınla Zeytinburnu takip etti.

Sancaktepe'de 43, Güngören ve Kadıköy'de 42, Bayrampaşa ve Avcılar'da 35, Çekmeköy'de 32, Sultangazi'de 31, Eyüpsultan'da 29, Bahçelievler'de 27, Şişli'de 26, Bakırköy ve Beyoğlu'nda 25, Beylikdüzü'nde 23, Beykoz'da 22, Arnavutköy'de 19, Çatalca'da 18, Esenler'de 16, Ataşehir ve Pendik'te 15, Küçükçekmece ve Sarıyer'de 12, Kağıthane ve Silivri'de 11, Ümraniye'de 10, Bağcılar'da ve Üsküdar'da 9, Şile ve Başakşehir'de 6, Beşiktaş'ta ise 5 yangın sigaradan kaynaklandı.

Sigara kaynaklı en az yangının yaşandığı ilçeler; birer yangınla Adalar, Kartal, Maltepe ve Tuzla oldu.

Son 5 yıldaki sigara kaynaklı yangınlar

İstanbul'da 2021 yılının ilk 4 ayındaki 5 bin 551 yangından 1465'inin, 2022'nin ilk 4 ayındaki 6 bin 728 yangından 1239'unun, 2023 yılının ilk 4 ayındaki 7 bin 196 yangından 1217'sinin, 2024'ün ilk 4 ayındaki 7 bin 103 yangından 1076'sının ve bu yılın ilk 4 ayındaki 8 bin 399 yangından 1068'inin söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

Bu yıl toplam 41 bin 14 olaya müdahale edildi

Öte yandan, İstanbul'da sigara haricinde yangınların çıkış sebepleri arasında; kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi, çocukların ateşle oynaması, elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi sebepler yer aldı.

İtfaiyenin yangınlara ortalama varış süresi 6 dakika 45 saniye oldu.

İtfaiye ekipleri yangın haricinde bu yıl 2 bin 403 arama-kurtarma, 37 su tahliyesi, 3 bin 685 hayvan kurtarma, 16 bin 126 acil sağlık hizmetleri ve 10 bin 364 diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 41 bin 14 olaya müdahale etti.

İtfai olaylarda 3 bin 478 kişi kurtarıldı.