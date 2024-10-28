İstanbul'da 29 Ekim'de Toplu Ulaşım, İbb Müzeleri Ücretsiz Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 29 Ekim'de Toplu Ulaşım, İbb Müzeleri Ücretsiz Olacak

İstanbul\'da 29 Ekim\'de Toplu Ulaşım, İbb Müzeleri Ücretsiz Olacak

Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümünde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıca 30 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müzesi de 29 Ekim’de ücretsiz ziyaret edilebilecek. İBB tarafından organize edilen etkinliklerin adresi bu yıl Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Düzenlenecek halk konserinde Emir Can İğrek ve Hadise sahne alacak.

28.10.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümünde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıca 30 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müzesi de 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek. İBB tarafından organize edilen etkinliklerin adresi bu yıl Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Düzenlenecek halk konserinde Emir Can İğrek ve Hadise sahne alacak.

İBB, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak. İBB'nin 30 müzesi de Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bayram haftası boyunca konserler, söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyelerle her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek halk konserinde DJ Burak Yeter, Shaman, Emir Can İğrek ve Hadise gibi sevilen sanatçılar, İstanbullularla buluşacak.

Sarıyer'de Cumhuriyet Bayramı hediyesi

İBB, Sarıyer'de meydan çalışmalarını da tamamlayarak yenilenen meydanı Cumhuriyet Bayramı haftasında İstanbullulara sundu. Meydan kimliğini işgaller nedeniyle kaybetmiş Sarıyer Meydanı öncelikle işgallerden arındırıldı. Ardından herkesin rahatça gezebileceği, dinlenebileceği modern bir alana dönüştürüldü. Üç bölümden oluşan Sarıyer Meydanı'nda hem meydan alanı hem de törenlerin yapılacağı Atatürk alanı yer alıyor. İşgallerin kaldırılmasıyla birlikte ferahlayan ve genişleyen meydan alanına ise yeşil alan, oturma alanları, çocuk oyun grupları ve eğlence alanı yapıldı.

İBB Wi-Fi, M7 Metro'da hizmete giriyor

İBB dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda M7 Kabataş- Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmetini başlatıyor. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacaklar.

Cumhuriyet Otobüsü meydanlarda

Cumhuriyet Otobüsü, jonglör-akrobat gösterileri, maskot-bando takımı gösterileri, sokak sanatları, çocuk konserleri, bilgi yarışmaları, bubble show'ları, illüzyon show'ları çocuk oyunları ve atölyelerle Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca mahalle, meydan ve parklarda dolaşacak. Cumhuriyet Otobüsü 28 Ekim'de Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Bağcılar Meydanı'nda olacak.

"İstanbul: İşgal ve Zafer" belgeseli gösterilecek

İBB Miras Belgesel tarafından İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı anısına hazırlanan "İstanbul: İşgal ve Zafer" belgeseli Cumhuriyet haftasında gösterilecek. Özel fotoğraf, belge ve görüntülerin yer aldığı belgesel bugün Sultanbeyli Kent Merkezi'nde gösterilecek.

Koliva ve Onur Akın İstanbullularla buluşuyor

Koliva ve Onur Akın, bugün Sultanbeyli Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

3 kütüphanede Cumhuriyet söyleşileri

İBB Şehir Tiyatroları'nın Cumhuriyet'in 100. yılında sahnelediği "Bu Memleket Bizim" oyununda Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncularla çocukları bir araya getirerek Cumhuriyet değerlerini benimsetmek, Cumhuriyet kazanımları üzerinde sohbet etmek amacıyla gerçekleştirilecek söyleşiler 3 ayrı kütüphane, 3 ayrı sanatçıyla gerçekleştirilecek. Bugün Eyüpsultan Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi'nde Rozet Hubeş ile söyleşi, Sancaktepe Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde Serdar Orçin ile söyleşi ve Beyoğlu Peyami Safa Kütüphanesi'nde Eraslan Sağlam ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi

Enstitü İstanbul İSMEK, bayrama özel bir sergi düzenleyecek. Enstitü İstanbul İSMEK Bahçelievler Grafik ve Teknik Tasarım Okulu'nda yer alacak "Cumhuriyet'in İzinde Grafik Sanatlar" sergisinde Atatürk portreleri, afiş tasarımları, grafik illüstrasyonlar, üç boyutlu tasarımlar ve Cumhuriyet'ten izler taşıyan yaratıcı pek çok eser sanatseverlerle buluşacak. İstanbullular, Enstitü İstanbul İSMEK Grafik ve Teknik Tasarım Okulu katılımcılarının eserlerinin yer aldığı sergiyi 24 Ekim ve 20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden oluşturulacak ücretsiz bilet ile ziyaret edilebilecek.

Bayrama özel etkinlikler

Müze Gazhane'de hem tarihsel söyleşiler hem de müzik dinletileriyle Cumhuriyetin kuruluşuna dair unutulmaz anlar yaşanacak. Dijital Deneyim Müzesi'nde teknoloji meraklıları için yapay zeka ve robotik kodlama atölyeleri düzenlenirken Miniatürk'te çocuklar için eğlenceli konserler ve atölyeler yer alacak. Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı'nda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılarla duygusal anlar yaşatılacak, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde ise Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi ziyaretçilere açılacak. Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunarak etkinliklere katılım sağlanabilecek. Ayrıca İstanbul Kitapçısı şubelerinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı'na özel seçili yayınlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı Etkinlik Alanı, Yerel Haberler, Emir Can İğrek, İstanbulkart, Etkinlikler, Teknoloji, İstanbul, 29 Ekim, Ulaşım, Güncel, Hadise, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 29 Ekim'de Toplu Ulaşım, İbb Müzeleri Ücretsiz Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 29 Ekim'de Toplu Ulaşım, İbb Müzeleri Ücretsiz Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.