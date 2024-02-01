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İstanbul'da ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 yabancı uyruklu tutuklandı

İstanbul\'da ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 yabancı uyruklu tutuklandı

İstanbul'da Beşiktaş, Bakırköy, Esenyurt ve Ümraniye'de gerçekleşen 5 hırsızlık olayına karışan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları arasında lüks marka saatler, mücevherler, para ve cep telefonu bulunuyordu.

01.02.2024 10:41  Güncelleme: 10:52
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İstanbul'da ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Bakırköy, Esenyurt ve Ümraniye'de 11-24 Ocak tarihlerinde ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

İncelemede, şüphelilerin ilk olarak Beşiktaş'ta girdikleri bir evden lüks marka 2 kol saati, 4 pırlanta yüzük, pırlanta bilezik, 6 pırlanta kolye, lüks marka 3 kalem, 200 Kanada doları ile içerisinde pasaportların bulunduğu kasayı çaldığı belirlendi.

Bakırköy'de iki ayrı adreste hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin, daha sonra Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'ndaki banka şubesinden para çeken kişinin aracına koyduğu 250 bin lirasını çaldıkları tespit edildi.

Son olarak aynı şüphelilerin, Ümraniye 19 Mayıs Caddesi'nde bir kişinin bankadan çektiği 7 bin 500 dolar, 2 bin lira ve cep telefonunu araç içerisinden çaldıkları saptandı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, Şili uyruklu Diego A.M.H. (43) ve Claudio P.Z.G'yi (58) Şişli'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Esenyurt'taki adreslerinde yapılan aramada, 4 bin 59 dolar, 610 avro, 150 Brezilya reali, 20 bin pesos, 3 bin 850 lira, 6 parça kolye, kolye ucu ve bileklik, 11 saat ile 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık için belirledikleri adrese motosikletle geldikleri anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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