İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Bakan Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Bakan Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

Depremin ardından İstanbul'da 101 bin kişi barınma talebinde bulundu, 266 artçı sarsıntı kaydedildi.

24.04.2025 13:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 101 binin üzerinde vatandaşın barınma taleplerinin karşılandığını belirterek, riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi ve olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması uyarısında bulundu.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildiğini, bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere, 266 artçı deprem meydana geldiğini, 4 ve üzeri artçı deprem sayısının ise 9 olduğunu belirtti.

Yerlikaya, depremden 26 dakika sonra, saat 13.15'te Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını, tüm afet gruplarının temsilcilerinin AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplandığını bildirdi.

Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, depremden kaynaklı yaralı vatandaşların da bulunmadığını dile getiren Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 bin 712 çağrının geldiğini, bunlardan 995'inin depremle ilgili acil yardım talebi olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite STK'lerimizle birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personel görevlendirildi." dedi.

Barınma ile ilgili 27 lojistik depo ve 54 cep deponun aktif hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, İstanbul'da 51 bin vatandaşın camilerde, 50 bin vatandaşın okul, yurt ve sosyal tesislerde olmak üzere toplamda 101 bin vatandaşın barınma talebinin karşılandığını kaydetti.

Türk Kızılay koordinasyonunda 38 belediye ve STK'den, 36 ikram çadırı, 99'u ikram aracı olmak üzere, toplam 286 araç ile 1508 personel ve gönüllünün görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, 348 dağıtım noktasında 527 bini aşkın çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerinde ikram malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak soğuk içecek ve 500 binin üzerinde su dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

AFAD Deprem Bilim Kurulu'nun dün yayımladığı açıklamayı anımsatan Yerlikaya, "Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımızın 112 Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini, olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşların, resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarını isteyen Yerlikaya, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan, teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbullulara ve depremin hissedildiği illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Bakan Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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