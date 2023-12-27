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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, Muğla'ya gönderilmek üzere olan uyuşturucu maddeleri ambulansla taşıyan şüphelileri durdurdu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık çalışanı olduğu belirlendi.

İstanbul\'da ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı
27.12.2023 - 10:55,
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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ambulansla Bağcılar ve Başakşehir'deki adreslerine taşıdıkları uyuşturucu maddeyi, Muğla'nın Bodrum ilçesine göndereceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce durdurulan ambulanstaki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 kilogram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis, operasyonun devamında Bodrum'dan İstanbul'a gelen bir zanlı ile olayla bağlantılı bir kişiyi daha gözaltına aldı.

"Şüphelilerin sağlık çalışanı olduğu belirlendi"

Sağlık çalışanı olduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu aracın da tescil kayıtlarında, "Ambulans hizmetinde kullanılamaz, trafikten men" şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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