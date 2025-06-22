İstanbul'da Barış Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Barış Konferansı

İstanbul\'da Barış Konferansı
22.06.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış İçin Toplumsal Girişim, İstanbul'da 'Barışın Yolunu Açmak' konferansı düzenledi.

İstanbul'da, Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından "Barışın Yolunu Açmak" başlıklı konferans düzenlendi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını eski CHP milletvekili Rıza Türmen yaptı.

Konferansta konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bazıları barış kelimesini ideolojik anlamda kullansa da herkesin barıştan bahsedebileceğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Arınç, "Barıştan veya Türkiye'nin bu kronikleşmiş sorunundan kim bahsederse bu sorunun bitmesi için herkesin eteğindeki taşı dökmesi ve olumlu bir şey yapması lazım." dedi.

Arınç, terör devam ettiği müddetçe ona karşı mücadelenin de süreceğini ifade ederek, "Eğer şeffaf ve belli bir plan dahilinde bir sürece giriyorsak bunun meclis gözetiminde olmasını, başında kim olursa olsun çok önemli görüyorum." dedi.

Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, ortak tarih, inanç, bir arada yaşam kültürü gibi etkenlere değinerek, uzlaşmanın kolay olacağına inandığını söyledi.

Bunun için de parlamentonun meseleye el koyması gerektiğini belirten Çetin, "Ciddi bir komisyon kurulması lazım. O komisyonda her partinin milletvekili sayısına bakmadan eşit şekilde temsil edilmesi lazım. Ancak böyle bir komisyon kurulursa olur." dedi.

"Toplumsal müzakere platformu yaratalım"

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Meclis'te kurulacak komisyonun amacı, çerçevesi, çalışma biçiminin son derece önemli olduğunu belirterek, "Müzakere masasını her yerde kuralım. Halk olarak, farklı kimlik ve sosyal gruplar olarak, farklı siyasal görüşlere sahip insanlar olarak biz bir araya gelip müzakere edelim. Yani toplumsal müzakere platformu yaratalım. Buradan çözüm çıkartalım." ifadelerini kullandı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, birlikte yaşamı savunmak adına atılacak her adımın yanında olduklarını söyledi.

Aslan, insana ve yaşama dair atılacak olan her olumlu adımın yanında mücadele etmeye, o dayanışmanın yanında olmaya, mücadelenin bir neferi olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Atçı ise barışın ancak herkesin sesi duyulduğunda başlayacağını belirterek, "Barış ancak tüm dillerin birlikte şarkı söyleyebildiği gün mümkün olacak." dedi.

Konferansta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gönderdiği mesajlar da okundu.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Konferans, Etkinlik, istanbul, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Barış Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:49
Bu ürünleri sakın almayın Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:07:30. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Barış Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.