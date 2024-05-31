İstanbul'da Binlerce Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Binlerce Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi

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İstanbul polisi Kağıthane ve Esenyurt semtlerinde düzenlediği operasyonda hediyelik eşya süsü verilmiş kargolar içerisine gizlenmiş bin 852 sahte pasaport ve kimlik ele geçirdi, 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmış kişilerin veya suça karışmış firarilerin, bulundukları ülkelerde sorun yaşamamaları veya ikamet işlemlerini sorunsuz hallederek yasal hale gelmeleri için kendi adlarına düzenlenmiş sahte pasaport ve kimlik kartlarının yurtdışına kargo ile gönderildiğini belirledi. Gönderimin yapıldığı Kağıthane'deki kargo şirketinde yapılan incelemede, kargolara hediyelik eşya süsü verilerek sahte belgelerin paket içerisine gizlendiği anlaşıldı. Polis, şüphelilerin evleriyle kargo şirketinde arama yaptı ve kargo paketi içerisine zulalanmış vaziyette 282 adet ve ayrıca 328 adet sahte pasaport ve kimlik kartını ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda; şüphelilerin üretim atölyesi olarak kullandığı Esenyurt ilçesinde atölyeye operasyon gerçekleştirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çoğunluğu Almanya, Fransa, Mısır, Bulgaristan, Kanada, ABD ve Filistin'e ait bin 242 adet sahte pasaport, kimlik kartı, vize yaprağı ve üretilmemiş pasaportların sarf malzemeleri, 20 bin 700 adet farklı renklerde deri pasaport kapağı, 3 bin 500 adet farklı renklerde farklı ülkelere ait ülke amblemi baskılı deri pasaport kapağı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkındaki işlemin devam ettiği bildirildi.

31.05.2024 12:27
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(İSTANBUL) - İstanbul polisi Kağıthane ve Esenyurt semtlerinde düzenlediği operasyonda hediyelik eşya süsü verilmiş kargolar içerisine gizlenmiş bin 852 sahte pasaport ve kimlik ele geçirdi, 5 kişi gözaltına alandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmış kişilerin veya suça karışmış firarilerin, bulundukları ülkelerde sorun yaşamamaları veya ikamet işlemlerini sorunsuz hallederek yasal hale gelmeleri için kendi

adlarına düzenlenmiş sahte pasaport ve kimlik kartlarının yurtdışına kargo ile gönderildiğini belirledi. Gönderimin yapıldığı Kağıthane'deki kargo şirketinde yapılan incelemede, kargolara hediyelik eşya süsü verilerek sahte belgelerin paket içerisine gizlendiği anlaşıldı.

Bunun üzerine polis, şüphelilerin evleriyle kargo şirketinde arama yaptı ve kargo paketi içerisine zulalanmış vaziyette 282 adet

ve ayrıca 328 adet sahte pasaport ve kimlik kartını ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda; şüphelilerin üretim atölyesi olarak kullandığı Esenyurt ilçesinde atölyeye operasyon gerçekleştirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çoğunluğu Almanya, Fransa, Mısır, Bulgaristan, Kanada, ABD, ve Filistin'e ait bin 242 adet sahte pasaport, kimlik kartı, vize yaprağı ve üretilmemiş pasaportların sarf malzemeleri, 20 bin 700 adet farklı renklerde deri pasaport kapağı, 3 bin 500 adet farklı renklerde farklı ülkelere ait ülke amblemi baskılı deri pasaport kapağı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkındaki işlemin devam ettiği bildirildi.

İstanbul\'da Binlerce Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Binlerce Sahte Pasaport ve Kimlik Ele Geçirildi - Son Dakika

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