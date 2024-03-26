İstanbul\'da Çayın 1 TL\'den Satıldığı Küçükçekmece Belediyesi\'nin Sosyal Tesisi Emeklilerin Gözde Mekanı Oldu: "Kıt Kanaat Geçiniyoruz.

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Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: HAKAN KAYA

İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi'nin açtığı ve çayın 1 TL olduğu Halkalı Sosyal Tesisleri, emeklilerin gözde mekanı oldu. Emekli öğretmen Erdoğan Akkuş, "Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar bütün insanları gerçekten zora düşürdü. Biz de emekli öğretmeniz. Bütün emeklilerin maaşları zaten sıkıntılı. Çay da burada 1 lira. Oturuyoruz, çayımızı içiyoruz" dedi. Emekli Binali Altın ise "Kıt kanaat geçiniyoruz. Küçükçekmece Mehmet Aktif'ten buraya kadar neden geliyorum çay burada 1 lira. Kahvede çay 7 lira, 7,5 lira hatta 10 TL'ye kadar çıkıyor. Artık isyan ediyoruz. Bu baştakilerin nasıl olsa ekmeği kurudur" diye konuştu.

İstanbul'da çayın 1 TL olduğu Küçükçekmece Belediyesi'nin Halkalı Sosyal Tesisleri, emekliler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tesis Müdürü Cafer Çalışkan ile tesise gelen emekliler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tesisle imkanı olmayan yoksul insanların faydalanabileceği bir ortam yaratıldığını belirten Cafer Çalışkan, şunları söyledi:

"MÜŞTERİLERİMİZ ARTIK TALEP EDİYOR 'ÇAYA ZAM' YAPIN DİYE. 160 TL'YE BİZ KARIŞIK IZGARA VERİYORUZ"

"Kemal Çebi başkan geldiği günden itibaren çayımız 1 lira. Müşterilerimiz artık talep ediyor 'çaya zam yapın' diye. Vicdani olarak 'Bu kadar ucuz olabilir mi? Bir karton bardak maliyeti 850 kuruş, ona rağmen 1 liraya çay veriyorsunuz' diye bize söylüyorlar. Ama başkanımız seçim döneminde söylemişti, 'Ben belediye başkanlığı yaptığım dönem içerisinde çay 1 lira olacak' demişti. O şekilde devam edip gidiyor. Sadece çay değil diğer yemek fiyatlarımızda çok ucuz. Mesela 160 TL'ye biz karışık ızgara veriyoruz. Bugün bir çok yerde dürüm 200 TL. Diğer ızgara çeşitlerimiz yine öyle uygun. Halkın çok rahat gelip yiyip içeceği, imkanı olmayan yoksul insanımızın gelip faydalanacağı bir ortam yaratıldı burada. Halk çok memnun burada onu söyleyebilirim.

"YAKLAŞIK 60 TANE KİŞİ ÇALIŞIYOR BURADA BURANIN MALİYETİ BAYAĞI YÜKSEK"

Şimdi tabi sosyal belediyecilik diyoruz. Kazanmadıkları kesin yani. Bu kadar hayat pahalılığı olduğu bir yerde bugün kıymanın kilosu 600 lira biliyorsunuz işte etin kilosu belli. Ona rağmen belediye tabii ki yani onu finanse ediyor, destekliyor. Yani başka yerde alıp oraya karşıladıklarını düşünüyorum. Yoksa yaklaşık 60 tane insan çalışıyor burada. Yani maliyeti bayağı yüksek. Ama verdiği sözü tuttu başkanımız sağ olsun. Halk da çok teşekkür ediyor, çok memnun bu konuda. Yani konuştuğumuzda onlar kendileri diyor 'Başkana söyleyelim artık zam yapsın' falan diyorlar. Belediyemiz Küçükçekmece'de açtığı 10'un üzerinde tesis var. Hepsi son derece yoğun çalışıyor. Çok da talep var. Sosyal belediye için bunlar çok önemli.

"TÜRKİYE'DE EKONOMİK PAHALILIK İNSANLARIN İLKLERİNE KADAR İŞLEMİŞ"

Son dönem kent lokantalarıyla ilgili eleştiri yapılıyor. Sosyal medyada görüyoruz. Mahallemde bölgemde de görüyorum. Yani halk için sosyal tesisler bu gibi yerler çok önemli. Halkın rahatça gidip oturabileceği bütçesine göre yemek yiyip karını doyurabileceği yerler. Çünkü Türkiye'de ekonomik pahalılık insanların ilklerine kadar işlemiş. Evine bir şey alamıyor. Kendisi bir şey götüremiyor. Sokakta kalıp akşama kadar aç dolaşacağı yerde gidiyor kent lokantalarında 40 liraya dört çeşit yemek yiyor. Bunu belki küçümsüyorlar ama halkın çok zoruna gidiyor bunu küçümsemek. Aslında bunları küçümsemek, halkı küçümsemek. Burada da gördüğünüz gibi insanlar gün boyu geliyorlar. Emeklilerimiz geliyor, emekli öğretmenler geliyor. Emekli maaşlarının durumu belli. Bir liraya çayını içiyorlar. Ucuz bir şekilde yemeklerini yiyorlar. Hem belediyeye teşekkür ediyorlar. Yani belediyeye o anlamda destek olmaya çalışıyorlar. Çok yoğun bir teveccüh var halktan. Çay 1 lira, yemekler çok ucuz. Hizmet iyi."

Tesiste vakit geçiren emekliler ise şunları söyledi:

"KIT KANAAT GEÇİNİYORUZ"

Emekli Binali Altın: "Kıt kanaat geçiniyoruz. Küçükçekmece Mehmet Aktif'ten buraya kadar neden geliyorum çay burada 1 lira. Kahvede çay 7 lira, 7,5 lira hatta 10 TL'ye kadar çıkıyor. Dört nüfusluk bir aileyiz. Kızım 6 yıldır iş bulamıyor. Ege Üniversitesi'ni bitirdi. Kendi sınıfta birinci. İş bulamadı. Hayat pahalılığını mı diyeyim artık isyan ediyoruz. Bu baştakilerin nasıl olsa ekmeği kurudur. Derdi yok, işi yok, gücü yok. Buradan benim tek çağrım Sayın Devlet Bahçeli'ye şu hükümetten elini bir çekse insanlarda rahat eder. Bu zulümde olmaz".

"HAYAT PAHALILIĞINDAN ANCAK BURASI BİZİ KORUYOR"

Emekli öğretmen Yaşar Cabbaroğlu: "Bu tesis emekliler için ucuz, rahat dinlenilecek bir yer. Hayat pahalılığından ancak burası bizi koruyor. Yani ucuz, temiz ve düzenli olduğu için geliyoruz."

"İSTANBUL'DA BEN BAŞKA BİR YERDE GÖRMEDİM BÖYLE 1 TL'YE ÇAY SATAN BELEDİYE"

İşçi emeklisi terzi İsmail Yazan: "Arada sırada geliyoruz buraya. Ben aşağıda oturuyorum. Buraya geliyoruz. Buranın biraz daha aşağısında başka bir yerleri daha var oraya gidiyoruz. Kendimize göre gazetemizi okuyoruz. Kitabımızı okuyoruz. Çayınızı içiyoruz. Çayımızı bedava veriyor bizim belediye başkanımız sağ olsun. Hani ücret karşılığı sayılmaz o. İstanbul'da ben başka bir yerde görmedim böyle 1 TL'ye çay satan belediye. Yani fiyatları çok makul. Herkes geliyor. Burada rahatça oturup çayımızı içiyoruz ne bileyim bir şikayetimiz yok, memnunuz."

"EKONOMİK KOŞULLAR BÜTÜN İNSANLARI GERÇEKTEN ZORA DÜŞÜRDÜ"

Emekli öğretmen Erdoğan Akkuş: "Şimdi ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar bütün insanları gerçekten zora düşürdü. Biz de emekli öğretmeniz. Bütün emeklilerin maaşları zaten sıkıntılı. Çay da burada 1 lira. Hem sosyal alanda bir faaliyet yürütmek hem de arkadaşlarla görüşmek, geçmiş günlerimizi anımsamak için dolayısıyla gelip toplanıyoruz burada. Oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Belli bir saat sonra da bırakıp evimize gidiyoruz".

"ŞİMDİ YENİ BİR ÖĞRETMENİN VEYA YENİ BİR DEVLET MEMURUNUN EV ALMASI ÇOK ZOR ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Emekli bir öğretmen: "Ekonomik olarak çok daha uygun, işte diğer arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi fiyatlar çok düşük burada. Kalite var. Buraya geliyoruz. Zaten emeklilerin durumu ortada. Emekliler geçinirken biraz sıkıntı çekiyorlar. Yıllarca çalışıyorsunuz. Ben 37 yıl çalıştım. Emekli bir öğretmenim ama aldığım parayı isterseniz söyleyebilirim. 25 lira para alıyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Benim çalıştığım yıllarda emekli bir öğretmen ben 8 yıllık öğretmenken benim kayınvalidem 32 yıl üzerinden emekli olmuştu. Ben o gün ki para 2 milyon maaş alırken, o 2 milyon 400 bin lira para alıyordu. Ben 37 yıl çalışmış bir emekli öğretmenim ben şu anda yeni çalışan bir öğretmenim çok altında bir maaş alıyorum. Böyle bir dengesizlik var. Gitti bizim yıllarımız gitti boşa gitti yıllarımız. Yani iyi ki bir ev alabilmiş geçmişte. Alabiliyorduk. Şimdi yeni bir öğretmenin veya yeni bir devlet memurunun ev alması çok zor. Artık mümkün değil. Yani bugün bir memurun ev alabilmesi için aylık 100 bin lira kazanması lazım. 50 bin lirasıyla geçincek, 50 bin lirasını da kenara koyacaksın. Tartışılır yani. 50 bin liralık bir taksitle alabilir mi? Mümkün değil. Çok zor. Yani ekonomi iyi değil. Kısacası iyi değil".

"BURADA ŞU ANDA 1 LİRAYA BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ ÇAY İÇEBİLİYOR"

Emekli öğretmen İsmail Karlı: "Bu mekanlar, sosyal mekanlar bizim için bir nefes alma yeridir. Hani insana yapılan yaptırım hakikaten çok önemli. Yani biz kalkıp da başka bir yerde bir kafeye gitsek bir çay 10 lira, 15 liradır. Oysa burada şu anda 1 liraya bütün arkadaşlarımız çay içebiliyor. ve yanımızdaki arkadaşımıza çayımızı ısmarlayabiliyoruz. Bu bizi biraz rahatlatıyor. Eğer 3 saat, 4 saat burada oturup da konuşabiliyorsak bu sosyal tesislerin sosyal demokrat anlayışı bunda büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben."

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ