İstanbul'da Deprem Geceyi Açık Alanlarda Geçirdi - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Geceyi Açık Alanlarda Geçirdi

İstanbul\'da Deprem Geceyi Açık Alanlarda Geçirdi

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok vatandaş parklarda ve açık alanlarda geceyi geçirdi.

24.04.2025 11:41
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İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi millet bahçeleri, belediyelerin spor salonları, camiler ve parklarda geçirdi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olanlar, geceyi açık alanlarda geçirmek için yeşil alanlara çadır kurdu, bazıları ısınmak için ateş yaktı.

Depreme karşı güvenli alanlarda bulunmak isteyenler, belediyelerin spor salonlarında, Şişli'de İstanbul Adliyesi'nin yanındaki Abide-i Hürriyet Parkı'nda, Beyoğlu'nda Piyalepaşa Bulvarı'ndaki yol kenarında bulunan yeşil alanlarda ve Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Camisi'nde geceyi geçirdi.

Esenyurt'ta Nazım Hikmet Parkı'nı tercih edenler, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar ihtiyaçları için kısa süreliğine evlerine girip çıkarken, bazıları sabah saatlerinde de binalara girmedi.

Erken kalkan bazı kişilerin, semaver yakarak kahvaltı hazırlığında oldukları görüldü.

Parkta çadır kuran Süleyman Bayramoğlu, AA muhabirine, oturdukları binada hasar olmadığını, bu nedenle artık evlerine girmeyi düşündüklerini söyledi.

Ailesi ile birlikte geceyi çadırda geçiren Hasan Öksüz de iki sokak ilerideki evinde bir hasar olmadığını belirtti.

Parkın gece daha kalabalık olduğunu anlatan Öksüz, "İğne atsan yere düşmeyecek vaziyetteydi. Allah bir daha yaşatmasın. 6 kişilik bir aileyiz. Evimde risk yok, çocuklar korktu ondan dolayı geldik. Bu gece evimizde kalacağız." diye konuştu.

20 katlı binanın yanına çadır kurdu

Öte yandan, Esenyurt'ta bir kişinin 20 katlı binaya bitişik şekilde çadır kurması dikkati çekti.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de çok sayıda kişi, geceyi parklarda ve yeşil alanlarda geçirdi.

Türk Kızılay Pendik Şubesi ekipleri, millet bahçesine çadır kurdu ve mobil aracıyla geceyi burada geçirenlere ikramda bulundu. Sabah saatlerinde bazı kişiler, çadırlarını alanda bırakarak evlerine girmeye başladı.

Mustafa Yazar, depremin ardından hızlıca çadır ve gerekli eşyalarını alarak Pendik Millet Bahçesi'ne yerleştiklerini, geceyi de burada geçirdiklerini ifade etti.

Türk Kızılay çadırlarında kaldılar

Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde de bazı bölge sakinleri çadır kurarken, kimileri de Türk Kızılay'ın çadırında kaldı. Türk Kızılay, burada da mobil araçla vatandaşlara yiyecek, içecek ikramında bulundu.

Özgür Çakal, deprem korkusu nedeniyle geceyi dışarıda geçirdiklerini belirterek, "Sabaha kadar çocuklar korkudan yatamadı. Çocuklar hasta oldu. Camide yattık. Halen korkuyla yaşıyoruz, dışarıda kalmaya devam edeceğiz. Millet Bahçesi'nde zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Büyükdoğu ise "Çocuklar ve eşim panik oldu, onları eve götürmedim. 48 saati burada geçireceğiz. Geceyi, çadır ve arabamızda geçirdik. 48 saat kritik, burada zaman geçireceğiz." dedi.

Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde, depremin ardından çadır kuranlar geceyi burada geçirdi.

Günün ağarmasıyla uyanan kişilerin bazıları çadırlarını toplayarak evlerine dönerken, kimileri çadırlarında ve çevredeki işletmelerde kahvaltı yaptı.

Havanın soğuk olması nedeniyle burada kalanların bazıları ısınmak için ateş yaktı.

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Kaynak: AA

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