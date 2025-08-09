İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi

09.08.2025 23:48
Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor" sloganları atıldı.

Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlikte konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, tarihi bir gece olduğunu ifade ederek, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar tekbirler ve dualarla yürüdüklerini söyledi.

Güney, "İnşallah bu yürüyüşümüz Gazzeli mücahit kardeşlerimize umut olsun istiyoruz. Bu umut öyle bir diri umut olsun ki mücahitlerin yüreğini, imanını güçlendirsin, Tel Aviv'deki kepazelere de korku olsun inşallah." dedi.

Sadece Tel Aviv'deki siyonist rejimi, Müslümanlara bunca zulmü reva görenleri değil, onların arkasındaki kepaze güçleri de beddualarında asla unutmayacaklarını vurgulayan Güney, "Savaşın yüzde 85'ini finanse eden Amerika'yı, 7 Ekim 2023'ün akabinde Gazze açıklarına, Akdeniz'in açıklarına gemilerini gönderen Londra'daki kapitalist ve liberal rejimi de asla unutmayacağız. Bu bakımdan Beyazıt'tan yürürken mücahitlere destek, münafıklara da tehdit olsun diye yürüdük." şeklinde konuştu.

İnsanlık tarihinin görmediği bir zulmün Gazze'de yaşandığını, bugüne kadar sayıları tespit edilen 62 bin şehidin toprak altında olduğunu, 15 bin tutsağın ise siyonistlerin elinde bulunduğunu kaydeden Güney, 100 bini aşkın gazinin de şu anda tedavi beklediğini dile getirdi.

"Mücadele ve cihat bizi başarıya götürecek"

Güney, 2 milyon 200 bin nüfuslu Gazze'ye bunu reva gören siyonist çeteleri asla unutmayacaklarını, Gazze'deki bu direnişin Müslümanlar için örnek olduğunu, siyonizmin kirli yüzünü de dünyaya teşhir ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sizin gibi sokaklarda duyarlılığını gösteren, oraya yardım gönderen, gavurun malını boykot eden, onların giysisini, yiyeceğini, içeceğini ve yönetimlerini protesto eden kardeşlerimizin gayretleriyle bugün yönetimler, 'Eylül ayında biz Filistin'i tanıyacağız.' diyorlar. Ne kadar samimidir bilemeyiz ama biliyoruz ki mücadele ve cihat bizi başarıya götürecek. Rabb'im bu cihadımızı kesintisiz başarıya götürsün inşallah. Platform olarak bunun sadece organizasyonunu yaptık. Sizlerin katılımıyla bundan sonra sokaklardan, meydanlardan asla ayrı kalmayacağız.

Derdimiz bugün sadece siyonistlerin açmış olduğu bu kanayan yarayı teşhir etmek değil. Arkasından bu meydanda olduğu gibi yüz binlerin iradesiyle birlikte Kassam mücahitlerinin, Aksa Tufanı'nın ve orada vatanlarını, namuslarını, kutsallarını korumaya çalışan kardeşlerimizin yanında, onların tarafında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Tel Aviv'deki bu fino, 'Gazze'yi ilhak edeceğim.' diyor. Hadi oradan, biz onu bir emlakçıdan satın almadık. Ceddimiz Abdülhamid'in deyişiyle şehadetle, şehit kanıyla alınan yerler parayla asla satılmaz. Onun için Filistin mücadelesinin bir parçası olarak kardeşlerimizin yanında bu kıymetlerimizi, 400 sene ceddimiz Osmanlı'nın vilayeti olan Filistin vatanını da koruyacağız. Mücadelesinin de paydaşı olacağız."

Konuşmanın ardından Filistinli kız öğrenci, şair Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde" şiirini okudu.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesiyle son buldu.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Milli İrade Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Kader, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Başkanı Canan Sarı, Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Hatice Akıncı da katıldı.

Kaynak: AA

