İstanbul\'da Gençlik Festivali Coşkusu

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Bir tarafta yas, bir tarafta kutlama

(İSTANBUL)- İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyeleri, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla gerçekleştirilen "Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali"nde bir araya geldi. Maçka Demokrasi Parkı'nda festivale katılan binlerce genç, Duman konseriyle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı

Şişli'deki etkinlikler, 'Şişli Genç Fest' adıyla yapılırken, 19 Mayıs kutlamalarının adresi ise Maçka Demokrasi Parkı oldu. Festival alanındaki gençlere yönelik spor ve sanat dolu etkinlikler gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

"Şişli Genç Fest " ?

Şişli Genç Fest için özel olarak oluşturulan etkinlik alanında Şişli Belediyesi'nin hocaları eşliğinde yoga ve pilates etkinlikleri yapıldı. Ayrıca gençler, halat ve ip atlama yarışmalarının yanı sıra voleybol, ayak tenisi, langırt ve masa tenisi oynayarak eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı.

Festival alanını ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Şahan da gençlerin bu heyecanına ortak oldu.

Duman sahne aldı

Etkinliklerin finalinde ise Duman grubu sahne aldı. Duman, binlerce hayranıyla birlikte en güzel şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran çok sayıda kişi doyasıya eğlendi.

Şahan: Daha coşkulu kutlayacağız

Konser önceesi sahneye gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Şişli'de önümüzdeki dönem milli bayramları daha büyük coşkuyla kutlayacağız. Daha büyük kalabalıklarla kutlayacağız." dedi. Konuşmasının ardından Şahan, Duman grubuna çiçek takdim etti.

Spor ve sanat dolu gençlik bayramı

Ayrıca haftasonu Şişli Habitat Parkı'nda gerçekleşen programda ise Kalt Talk Şov ve DJ Anıl Can Özer'in performansları da büyük beğeni topladı.

Maçka Demokrasi Parkı ve Habitat Parkı'nda yapılan etkinliklerde de langırttan dart alanına, rodeo alanından gladyatör arenaya kadar birçok eğlenceli aktivite yer aldı. VR Station (Vincent Van Gogh Müzesi) ve PlayStation futbol turnuvası gibi etkinliklerle gençler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Atatürk Evi Müzesi'ne ziyaret

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Maçka Sanat Parkı'nda düzenlenen resmi törende ise başta Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya olmak üzere ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Başkan Şahan ve Kaymakam Kaya daha sonra Atatürk Evi Müzesi'ni de ziyaret ederek Atatürk büstüne çiçek bıraktı.