İstanbul\'da İftar Buluşması

11.03.2026 22:10
İstanbul Valisi Davut Gül, yetim ailelerle iftar yaparak, dilek projelerini tanıttı.

'Kardeş Aileler ile İftar Buluşması Programı'nda İstanbul Valisi Davut Gül yetim aileleriyle bir araya geldi. Burada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçmiş yıllarda bayramlarda sizlere birer mektup yazdık. 'Bir Çocuk Bir Dilek'. Projemizin ismi bu. Sizlere bu mektubu yazarak üç dileğinizi istedik ve bu üç dileğinizden birini yerine getireceğimizi söyledik. Çıkarken arkadaşlarımız size birer mektup verecekler. O mektupta üç dileğinizi hafta içi bize ileteceksiniz ve bu üç dileğinizden birini hayırseverlerimizin desteğiyle temin edip sizlere teslim edeceğiz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Şişli'deki Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 'Kardeş Aileler ile İftar Buluşması'na katıldı. Programa Vali Davut Gül'ün yanı sıra eşi Gülden Gül, 39 ilçenin kaymakamları, Kardeş Aile Projesi bağışçıları ile İÇV ve SYDV Mütevelli Heyeti üyeleri ile aileler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açtı. İftarın ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül tarafından yemek duası okundu.

AYLIK 20 BİN TL KİRA DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği'nin bir vakfı biliyorsunuz ve bununla daha çok çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Burada da kardeş sofrasında olan siz kardeşlerimizin her birinizle yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Bundan sonra da yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz" dedi.

'YAVRULARIMIZA KANTİNDE GEÇERLİ OLAN BİR KART VERECEĞİZ'

İstanbul Valisi Gül, "İlk defa bu sene başlattığımız 'Gönülden Bir Öğün' kartımız olacak. Nedir bu? Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak ikişer bin lira buna para yükleyeceğiz. Yavrularımıza, kardeşlerimize kantinde geçerli olan bir kart vereceğiz. İkişer bin lira düzenli olarak para yatıracağız ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak. Ayrıca içinizde gezerken bazı kardeşlerimizin bazı talepleri oldu. Biz hep bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatını sizlere hatırlatıyoruz. Özetle; sizlerle aramıza asla mesafe koymamızı Cumhurbaşkanımız istemiyor. Sizi kendi evlatlarımızdan farklı görmemizi asla istemiyor. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu hedef doğrultusunda; sizleri kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz görerek eğitim hayatınız, sağlık hayatınız, barınma ve buna benzer ihtiyaçlarınızı hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ DİLEĞİNİZDEN BİRİNİ HAFTAYA BİZE İLETECEKSİNİZ'

Yetim ailelere Vali Gül, "Özelikle çocuklar biliyorlardır. Geçmiş yıllarda bayramlarda sizlere birer mektup yazdık. Neydi mektup? 'Bir Çocuk Bir Dilek'. Projemizin ismi bu. Sizlere bu mektubu yazarak üç dileğinizi istedik ve bu üç dileğinizden birini yerine getireceğimizi söyledik. Çıkarken arkadaşlarımız size birer mektup verecekler. O mektupta üç dileğinizi hafta içi bize ileteceksiniz ve bu üç dileğinizden birini hayırseverlerimizin desteğiyle temin edip sizlere teslim edeceğiz. Şimdiden dileğiniz neyse; kullanılacak bir şeyse güle güle kullanın. Gidilecek bir şeyse yolunuz açık olsun. Yenilecek bir şeyse afiyet olsun. Özetle neyse helali hoş olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Davut Gül, İstanbul, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.