İstanbul'da İsrail Saldırısına Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da İsrail Saldırısına Soruşturma

02.10.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail baskınına soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskınlara yönelik soruşturma başlattı.

İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadesi yer aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İstanbul, Güvenlik, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail Saldırısına Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te bıçaklama olayı: 1 genç hayatını kaybetti Gaziantep'te bıçaklama olayı: 1 genç hayatını kaybetti
Arnavutköy’de esrarengiz cinayet Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar
Filipinler’i vuran 6.9’luk depremde ölü sayısı 61’e yükseldi Filipinler'i vuran 6.9'luk depremde ölü sayısı 61'e yükseldi
Gazze filosu riskli bölgeye girdi İsrail’den “Gemileri batıracağız“ tehdidi Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den "Gemileri batıracağız" tehdidi
ABD’de bütçe anlaşmazlığı Federal hükümet kapandı ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

08:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
07:37
Beyaz Köşk’ü satın alan kişi belli oldu
Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu
06:59
İsrail’in Sumud Filosu’ndaki tekneye baskın anı kamerada
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada
04:19
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul’da sokağa döküldü
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul'da sokağa döküldü
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
23:07
Türkiye’den İsrail’e peş peşe “Sumud“ tepkisi
Türkiye'den İsrail'e peş peşe "Sumud" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 08:19:29. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da İsrail Saldırısına Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.