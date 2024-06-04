İstanbul\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen Yakalandı

Güncel

Türkiye\'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor!

İSTANBUL'da polis ekipleri yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Kaçak göçmenleri İzmir Çanakkale ve Edirne 'ye taşıdığı tespit edilen araç uzun süre takip edildi. Küçükçekmece 'de durdurulan araçta 10 kaçak göçmen gözaltına alındı. Bir başka operasyonda ise, 14 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenlerin başka kentlere geçişinin sağlandığını belirledi. Ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. 4 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Polis ekipleri 18 Mayıs'ta Silivri ve Sultanbeyli'de düzenledikleri operasyonlarda S.G. E.B. D.D. A.E.D. isimli 4 kişi ile, 14 göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler 25 Mayıs'ta bir araçla İstanbul'dan Çanakkale, Edirne ve İzmir'e kaçak göçmen taşındığını belirledi. Kaçak göçmenleri taşıyan R.G. isimli şüphelinin kullandığı araç takibe alındı. Takip edildiğini fark eden R.G. bir süre kaçmaya çalışsa da ekipler şüphelinin aracını Küçükçekmece'de durdurmayı başardı. Araçtan 10 göçmen yakalanırken, sürücü R.G. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ele geçirilen 24 uyku tulumu, denizde kullanılmak üzere 2 şişme bot, 5 adet cep telefonu ve yaşam malzemelerine el konuldu. Operasyon kapsamında 3 de otomobil ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D. ve A.E.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken S.S. E.B. ve R.G. ise tutuklandı.