İstanbullulara uyarı: Kışın en soğuk günleri geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbullulara uyarı: Kışın en soğuk günleri geliyor

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi, 'Erbain-Zemheri' olarak bilinen dönemde hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece düşeceğini ve sağanak yağışların yaşanacağını bildirdi. 22 Aralık ile 30 Ocak arasında soğuk hava etkili olacak, rüzgarın fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

20.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında "Erbain-Zemheri" olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine girecek. İstanbul'da Cumartesi sabah saat 06.00'dan itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

İSTANBULLULARA FIRTINA UYARISI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yerel olarak gök gürültülü ve kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Yağış anında bazı bölgelerde rüzgarın fırtınaya dönüşmesi yer yer saatte 40 ila 60 km hızda esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında "Erbain-Zemheri" olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor. Geleneksel olarak bu dönem, özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul ediliyor. Yetkililer, Erbain'in başlangıcıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Aralık'a kadar mevsim normallerinin 1-3°C altında seyredeceğini tahmin ediyor.

İstanbulluların soğuk havalara karşı tedbirli olmaları ve özellikle hassas grupların korunmasına özen göstermeleri gerektiği belirtildi. Uzmanlar bu dönemde yağışların da etkili olabileceğini ve hava koşullarına göre hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor.

İstanbullulara uyarı: Kışın en soğuk günleri geliyor
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullulara uyarı: Kışın en soğuk günleri geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Hazırlıklı Olsun İstanbul'ular 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbullulara uyarı: Kışın en soğuk günleri geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.