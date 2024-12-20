İstanbullulara uyarı: Kışın en soğuk günleri geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında "Erbain-Zemheri" olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine girecek. İstanbul'da Cumartesi sabah saat 06.00'dan itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

İSTANBULLULARA FIRTINA UYARISI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yerel olarak gök gürültülü ve kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Yağış anında bazı bölgelerde rüzgarın fırtınaya dönüşmesi yer yer saatte 40 ila 60 km hızda esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında "Erbain-Zemheri" olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor. Geleneksel olarak bu dönem, özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul ediliyor. Yetkililer, Erbain'in başlangıcıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Aralık'a kadar mevsim normallerinin 1-3°C altında seyredeceğini tahmin ediyor.

İstanbulluların soğuk havalara karşı tedbirli olmaları ve özellikle hassas grupların korunmasına özen göstermeleri gerektiği belirtildi. Uzmanlar bu dönemde yağışların da etkili olabileceğini ve hava koşullarına göre hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor.