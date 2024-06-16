İstanbul'da Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla kılındı

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İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte söz konusu camilere gelmeye başladı.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, çoğunluğu turist olan az sayıda katılımcı namaz için Ayasofya Meydanı'na geçti.

Katılımcılar camilerin dışında beraberinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

Vatandaşların bazıları bayramı Büyük Çamlıca Camisi'nde karşıladı

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazı kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu. Cami içerisinde üst kat kadınlar için ayrıldı.

Sabah namazının ardından cami imam hatiplerinden Yunus Balcıoğlu bayram namazı vaktine kadar cemaate vaaz verdi.

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı namaz sonrası cemaat, caminin içinde ve avluda birbirleriyle bayramlaştı.

Vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden olurken, camilerin içine sığmayanlar avlularda namazını eda etti.

"Cenab-ı Allah, İslam alemine böyle bir günün hürmetine birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan etsin"

Namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan Hasan Yakut, burada bayram namazı kılmanın önemini vurgulayarak, Eyüpsultan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, en büyük dualarının Filistin için olduğunu belirten Yakut, Filistinlerin muvaffak ve muzaffer olmaları için Allah'tan niyazda bulunarak, "Cenab-ı Allah bir an önce bütün İslam alemine böyle bir günün hürmetine birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan etsin." dedi.

İlk kez bayram namazı için Eyüpsultan Camisi'ne geldiğini belirten Fesih Öztürk, "Kurban keseceğiz. Allah herkesin kurbanını kabul etsin, namazını da kabul etsin inşallah. Güzel bir duygu, Allah herkesin gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerde irad edilen hutbede, kurbanın, Allah'ın rızasını kazanmaya, rahmet ve mağfiretine mazhar olmaya, iyiliğin ve hayrın yayılmasına vesile olan müstesna bir ibadet, sadakat ve fedakarlığın sembolü, takva ve teslimiyetin nişanesi olduğu belirtilerek, kurbanlara şefkat ve merhametle muamele edilmesi, çevre temizliğine özel gösterilmesi konusunda cemaat bilgilendirildi.

Hutbede, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına da dikkati çekilerek Filistinli mazlumlar için dua edilmesi istendi.