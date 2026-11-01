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İstanbul’da maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul’da maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul’da maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
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İSTANBUL Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları ile Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve parkur üzerindeki çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı.

İSTANBUL Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları ile Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve parkur üzerindeki çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İstanbul Maratonu kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından güzergah üzerindeki yollarda trafik akışı durduruldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşımı sağlayan Zincirlikuyu, Uzunçayır, Ünalan ve Ataşehir bağlantılarında geçişler kapatıldı. Gayrettepe'de Melas Otel önünden, Barbaros Bulvarı'nda ise Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi bağlantılarından D-100 kara yolunun güney yönüne katılımlara izin verilmedi. Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

SAHİL YOLUNDA TRAFİK AKIŞI DURDURULDU

Maraton nedeniyle Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddeleri çift yönlü trafiğe kapatıldı. Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ile Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı'nda da araç geçişleri durduruldu. Bu güzergahları kullanmak isteyen sürücüler için D-100 Karayolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı alternatif olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA YOLLAR KAPATILDI

Beşiktaş ve Beyoğlu'nda da maraton parkuruna çıkan yollarda kısıtlama uygulandı. Çırağan, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Dolmabahçe Gazhane, Kemeraltı, Necatibey ve Tersane caddeleri trafiğe kapatıldı. Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş yönü ile Beşiktaş Meydanı ve Yıldız ışıklar arasındaki bölümünde araç geçişleri durduruldu. Ortaköy Meydanı ve Palangalar ışıklardan Beşiktaş Meydanı yönüne de geçişlere izin verilmedi.

Beşiktaş ve Karaköy meydanları ile Dolmabahçe, Kabataş, Fındıklı, Salıpazarı ve Tophane çevresinde parkura bağlanan yollar kapatıldı. Refik Saydam Caddesi ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na, Şişhane Meydanı'ndan ise Bankalar Caddesi'ne girişler durduruldu. İnönü Caddesi'nin AKM ve MKE önündeki bağlantıları ile Ortaköy dönüşlerinde de trafik kısıtlaması uygulandı.

Sürücüler bulundukları noktaya göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönüne sevk edildi.

ANADOLU YAKASI'NDA KÖPRÜYE BAĞLANTILAR KESİLDİ

Anadolu Yakası'nda Altunizade Köprüsü üzerindeki D-100 katılımları ile Kuşbakışı Caddesi'nde Petrol-İş önünden D-100 güney yönüne bağlantı kapatıldı. Tophanelioğlu Caddesi'nden D-100 kuzey yönüne ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne geçişler de durduruldu.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü ve Avrasya Tüneli'nin D-100 kuzey yolu girişleri trafiğe kapatıldı. Mahir İz Caddesi'nde, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren araç geçişlerine izin verilmedi.

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi ile Eski Çınar Sokağı kesişimlerinden Beylerbeyi yönüne geçişler durduruldu. Kısıklı Caddesi'nin Bağlaryolu ve Nurbaba sokaklarıyla kesiştiği noktadan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne ulaşım da kapatıldı. Anadolu Yakası'ndaki sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü alternatif güzergah olarak belirlendi.

Kaynak: DHA
İstanbul MaratonuAvrasya TüneliGalata KöprüsüİstanbulGüncelSon Dakika

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