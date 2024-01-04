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İstanbul'da Mossad adına casusluk faaliyeti iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Mossad adına casusluk faaliyeti iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul\'da Mossad adına casusluk faaliyeti iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
04.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:41
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Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

??????? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İfade işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da Mossad adına casusluk faaliyeti iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika


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