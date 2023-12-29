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İstanbul'da müstehcen yayın yapan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da müstehcen yayın yapan şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da 'Fergio House' isimli villada parti vererek müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Fergio House'un kurucusunun iç mimar Ferhat G. olduğu ve tanınmamak için maske kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin özel çekim ekipleri tutarak lüks hayatlarını göstererek daha fazla kişiyi bu gruplara üye yapmayı amaçladıkları belirlendi. Operasyon sonucunda 4'ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da müstehcen yayın yapan şüpheliler gözaltına alındı
29.12.2023 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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İSTANBUL'da 'Fergio House' ismini verdikleri villada yakın tarihte büyük bir parti vererek buradan da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu ve tanınmamak için maske kullandığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik dün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat G.  yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda

Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi

Öte yandan dün İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fe

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da müstehcen yayın yapan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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