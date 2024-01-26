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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanması operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanması operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet gösteren 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Türkiye ile Yunanistan arasında yasa dışı sınır geçişlerini organize ettikleri ve örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme ve para gönderdikleri tespit edildi.

İstanbul\'da PKK\'nın gençlik yapılanması operasyonu: 10 gözaltı
26.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:28
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İstanbul'da terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet göstererek Türkiye ile Yunanistan arasında yasa dışı sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün sözde gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 15 şüphelinin, örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme ve para göndermiş oldukları veya göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

Savcılık, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılım arayışında olan şüphelilerin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişleri ve eylem amacıyla bu ülkeden Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiklerini de belirledi.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı şekilde, söz konusu faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'deki 15 adrese düzenlenen operasyonda, kimliği belirlenen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Öte yandan, örgütün gençlik yapılanmasında benzer faaliyetlerde bulunulmasına ilişkin 3 farklı soruşturma daha yürütüldüğü ve bu soruşturmalarda kimliği belirlenen 10 zanlı hakkında da gözaltı kararları verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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