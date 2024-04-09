İstanbul\'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik sakin

İstanbul'da, Ramazan Bayramı arifesinde trafikte sakin bir gün yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu mevkileri ve Haliç Köprüsü'nde trafik akıcı ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik akıcı seyrediyor.
Anadolu Yakası'nda da genel olarak trafikte yoğunluk gözlenmezken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesi ile D-100 kara yolunda Maltepe ve Pendik mevkilerinde araçlar yer yer yavaş ilerledi.
Genel olarak ana arterlerin açık olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.
Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.
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Rektör Çolak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeye çıkardığı bayram günlerinin, yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Üniversite mensupları ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çolak, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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