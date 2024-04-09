İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik sakin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik sakin

İstanbul\'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik sakin

İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafikte sakin bir gün yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda trafik akıcı ilerlerken, Anadolu Yakası'nda ise genel olarak yoğunluk gözlenmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü. Toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

09.04.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, Ramazan Bayramı arifesinde trafikte sakin bir gün yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu mevkileri ve Haliç Köprüsü'nde trafik akıcı ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik akıcı seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda da genel olarak trafikte yoğunluk gözlenmezken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesi ile D-100 kara yolunda Maltepe ve Pendik mevkilerinde araçlar yer yer yavaş ilerledi.

Genel olarak ana arterlerin açık olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

Kaynak: AA

Ulaşım, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik sakin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 17:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik sakin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement