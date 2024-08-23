Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

23.08.2024 18:47  Güncelleme: 21:44
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu

İBB'nin dünkü açıklamasında, yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kuruma başvuru yapıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu

Açıklamada, "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri yer almıştı. Bu arada, dünkü denetimde alandan çıkarılan işçiler, basın mensuplarına inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve denetime kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söylemişlerdi.

Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakanlık, İstanbul Vaniköy\'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Turgut: Ne olduğu ,kimin olduğuna dair bir kılıf uyduramadı mı hala 4 gözlü imam 24 11 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: bu izni kim vermiş açıklasanıza. adama kendi kafalarına göre mi başlamışlar inşaata??? 2 0 Yanıtla

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