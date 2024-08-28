İstanbul'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu

İstanbul\'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Alt geçitlerde mahsur kalan araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu. Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar istasyonlardan çıkamadı. Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Hava muhalefeti nedeniyle teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

28.08.2024 13:17
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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, suyla dolan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Araçlar suda mahsur kaldı

Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.

Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.

İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.

Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu - Son Dakika

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