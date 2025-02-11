İstanbul'da Terör Soruşturmasında 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Terör Soruşturmasında 9 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Terör Soruşturmasında 9 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları dahil toplam 9 kişinin terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon kapsamında yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

11.02.2025 08:27  Güncelleme: 09:22
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Aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 9 kişi terör soruşturmasında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. 'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik; İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanalar şu şekilde;

Şüpheli C.Y.'nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli L.G.'nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli B.K.'nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli E.G.'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli G.A.'nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli H.Ö.'nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli N.A.'nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli S.G.'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli T.Ş.'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi olarak,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Terör Soruşturmasında 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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