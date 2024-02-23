İstanbul\'da Türk Escobar\'ı olarak bilinen suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde "Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Rüstem Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya ile ABD'nin kırmızı bültenle aradığı H.Y.N'nin de arasında olduğu 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Dünyaca ünlü markaların saatlerini ve ziynet eşyalarını nakit paraya çevirdiler
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, uluslararası uyuşturucu ticareti faaliyetlerinde bulunan örgütün, işleyişin aksamaması amacıyla sürekli şekil değiştirdiği ve holding yapısıyla yönetilmeye başlandığı tespit edilerek, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kara paranın aklanmasında şüphe göstermeyen yöntemlere başvurulduğu anlaşıldı.
Elde edilen gelirin sorunsuz şekilde aklanması amacıyla yurt dışındaki offshore hesaplardan kendi şirket hesaplarına aktarım yapan suç örgütü üyelerinin, para sevkiyatlarında dikkat çekmemek amacıyla dünyaca ünlü markaların saatlerini ve ziynet eşyalarını stoklayarak nakit paraya çevirdikleri belirlendi. Örgütün muhasebecisi Y.N'nin uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraları döviz şirketleri vasıtasıyla piyasaya sürmeye çalıştığı da ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konuldu.
Operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, ziynet eşyası, para ve lüks saatler de basın mensuplarına gösterildi.
Ne olmuştu?
"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik, 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen şüphelilerin, etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.
"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
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