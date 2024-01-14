 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde 50 noktada denetim yaptı. Taksim'de yapılan denetimler sırasında çevredeki insanları rahatsız eden ve bir kişi darbeden şüpheli Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı
14.01.2024 - 21:14,
Abone Ol
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı. Taksim'de yapılan denetim sırasında çevredeki insanları rahatsız eden ve bir kişi darbeden şüpheli Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de denetim yapıldı. Denetim kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Taksim'de yapılan denetimler sırasında çevredekileri rahatsız eden, bazı kişileri darbeden bir kişi Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Taksim, Güvenlik, Şiddet, İstanbul, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 ilçede 50 noktada denetim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement