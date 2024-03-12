İstanbul merkezli 7 ilde, yasa dışı bahis faaliyetleri düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek ATM'den "QR kod" ve "Cepbank" yöntemiyle haksız kazanç sağlayan ve bu kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya yönelik çalışma yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için İstanbul, Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana ve İzmir'deki 69 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 60 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el koydu.
Banka hesaplarını inceleyen ekipler, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira finansal döngü olduğunu tespit etti.
Polisin, firari olan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 60 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon dolar olarak hesaplandı. Ayrıca, ocak ayında resmi rezervlerde 6 milyar 207 milyon dolar azalma oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Merkez Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada birinci olan öğrenci, para ödülünü kabul etmeyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı. Okul Müdürü, öğrencinin bu davranışını takdir ederek herkese örnek olması gerektiğini belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye toplamda 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama ilçesinde esnafla buluştu ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine vurgu yaparak uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve sığınmacı politikalarını netleştireceklerini belirtti.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.E.K. idaresindeki hafif ticari araç ile F.G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.K. yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü F.G, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İhsaniye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu. Yaklaşık 2 bin kişi bir araya gelerek oruç açtı.
Kars Valiliği koordinasyonunda, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, Ramazan ayı dolayısıyla kasaplar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Aşevi, hazırlanan yemekleri evlere servis ederek vatandaşlara teslim ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2. Çevre Yolu Devam Projesi kapsamında yeni yol açma çalışmalarının 2. etabı tamamlandı. Bin 300 metre uzunluğundaki yol trafiğe açıldı.
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