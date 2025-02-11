İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı nedeniyle Ulaşımda Aksamalar ve Ekipler Aralıksız Çalışıyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Beykoz, Başakşehir, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerden gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler hızla müdahalelerde bulunuyor. AKOM'dan kumanda edilen çalışmalar, 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla 24 saat esasına göre kar yağışının İstanbul'u terk etmesinin beklendiği çarşamba akşam saatlerine kadar sürecek.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'un batısı ile kuzeyinde bulunan ilçelerde zaman zaman ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Son durumla ilgili İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beykoz, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde tuzlama ve küreme çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.İBB ekipleri, Beykoz Yavuzselim Mahallesi Akdeniz Caddesi ve Akbaba- Riva Yolu Sırmakeş Caddesi'ne müdahale etti. Ayrıca, Başakşehir Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'ndaki olumsuzluklar giderildi.

"Acil müdahaleler yapıldı"

Açıklamaya göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle toplu taşıma araçlarının ilerleyemediği bilgisi üzerine ekipler bölgeye müdahale etti. Başakşehir Kayaşehir'de de kar küreme çalışmalarına yoğunluk verildi. Arnavutköy'de Habibler Kavşağı'na yardım için ekipler yönlendirilirken, Sultangazi Mescid-i Selam bölgesinde yolların açık tutulması sağlandı. İBB ekipleri Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara da hızlıca yanıt verdi.

Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması istendi

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, sürücülerden kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve mümkünse toplu taşıma kullanmaları istendi.

Çalışmaların yoğunlaştığı bölgeler

İBB ve ilçe belediyelerinin eş güdümlü çalışmaları kapsamında sabah saatlerinden bu yana şu noktalarda yoğun tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüldü:

"Beylikdüzü metrobüs durağı üst geçidi, Sultangazi 50. yıl üst geçidi, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Eyüpsultan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başakşehir bölgesi metro istasyonları ( Ziya Gökalp, Metrokent, Başak Konutları, Onurkent) ve Habibler-Mescid-i Selam yolu."

Açıklamada, özellikle Gaziosmanpaşa Abdi İpekçi Caddesi'nde okul servislerinin çıkış saatine bağlı yoğunluk yaşandığı ancak belediye ekiplerinin anlık müdahalelerle sorunu giderdiği bildirildi. Habibler-Mescid-i Selam yolunda kayan bir TIR'ın kaldırıldığı ve yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi. Eyüpsultan ve Şile başta olmak üzere İstanbul'un köylerine İBB tarafından verilen traktörlere takılan küreme aparatlarıyla kapanan köy yolları da açıldı.

Uyarılara dikkat

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği, özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte artabileceği öngörüldüğü belirtilen açıklamada, sürücülerin tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının hem kendi güvenlikleri hem de trafik akışı açısından risk oluşturduğu ifade edilen açıklamada, toplu taşıma araçlarının kullanılması önerildi. İBB ekipleri ve ilçe belediyelerinin koordineli çalışmaları ile kentin farklı noktalarındaki yolların açık tutulması için çalışmalar 24 saat esasına göre aralıksız devam edecek.