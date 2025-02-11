İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı nedeniyle Ulaşımda Aksamalar ve Ekipler Aralıksız Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı nedeniyle Ulaşımda Aksamalar ve Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması için 24 saat esasına göre çalışmalara devam ediyor. İBB, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamasını ve toplu taşımanın kullanılmasını önerdi.

11.02.2025 16:30  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Beykoz, Başakşehir, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerden gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler hızla müdahalelerde bulunuyor. AKOM'dan kumanda edilen çalışmalar, 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla 24 saat esasına göre kar yağışının İstanbul'u terk etmesinin beklendiği çarşamba akşam saatlerine kadar sürecek.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'un batısı ile kuzeyinde bulunan ilçelerde zaman zaman ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Son durumla ilgili İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beykoz, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde tuzlama ve küreme çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.İBB ekipleri, Beykoz Yavuzselim Mahallesi Akdeniz Caddesi ve Akbaba- Riva Yolu Sırmakeş Caddesi'ne müdahale etti. Ayrıca, Başakşehir Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'ndaki olumsuzluklar giderildi.

"Acil müdahaleler yapıldı"

Açıklamaya göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle toplu taşıma araçlarının ilerleyemediği bilgisi üzerine ekipler bölgeye müdahale etti. Başakşehir Kayaşehir'de de kar küreme çalışmalarına yoğunluk verildi. Arnavutköy'de Habibler Kavşağı'na yardım için ekipler yönlendirilirken, Sultangazi Mescid-i Selam bölgesinde yolların açık tutulması sağlandı. İBB ekipleri Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara da hızlıca yanıt verdi.

Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması istendi

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, sürücülerden kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve mümkünse toplu taşıma kullanmaları istendi.

Çalışmaların yoğunlaştığı bölgeler

İBB ve ilçe belediyelerinin eş güdümlü çalışmaları kapsamında sabah saatlerinden bu yana şu noktalarda yoğun tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüldü:

"Beylikdüzü metrobüs durağı üst geçidi, Sultangazi 50. yıl üst geçidi, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Eyüpsultan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başakşehir bölgesi metro istasyonları ( Ziya Gökalp, Metrokent, Başak Konutları, Onurkent) ve Habibler-Mescid-i Selam yolu."

Açıklamada, özellikle Gaziosmanpaşa Abdi İpekçi Caddesi'nde okul servislerinin çıkış saatine bağlı yoğunluk yaşandığı ancak belediye ekiplerinin anlık müdahalelerle sorunu giderdiği bildirildi. Habibler-Mescid-i Selam yolunda kayan bir TIR'ın kaldırıldığı ve yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi. Eyüpsultan ve Şile başta olmak üzere İstanbul'un köylerine İBB tarafından verilen traktörlere takılan küreme aparatlarıyla kapanan köy yolları da açıldı.

Uyarılara dikkat

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği, özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte artabileceği öngörüldüğü belirtilen açıklamada, sürücülerin tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının hem kendi güvenlikleri hem de trafik akışı açısından risk oluşturduğu ifade edilen açıklamada, toplu taşıma araçlarının kullanılması önerildi. İBB ekipleri ve ilçe belediyelerinin koordineli çalışmaları ile kentin farklı noktalarındaki yolların açık tutulması için çalışmalar 24 saat esasına göre aralıksız devam edecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı nedeniyle Ulaşımda Aksamalar ve Ekipler Aralıksız Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı nedeniyle Ulaşımda Aksamalar ve Ekipler Aralıksız Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.