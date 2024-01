İstanbul\'da görev yapan kaymakamlar AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakamlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarını tercih etti.

Kaymakam Köklü, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "çevre ve yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "spor" kategorisinde Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" fotoğraflarına oy verdi.

Köklü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden güzel eserlerin olduğunu belirtti.

Her yıl düzenlenen oylamanın farkındalık oluşturduğunu, yeni eklenen "Gazze: Kanıt" kategorisinin dikkatini daha çok çektiğini anlatan Köklü, "Filistin'de İsrail vahşeti, zulmü var. Ona yönelik kareler hepimizin ilk anda dikkatini çekiyor. Orada bir soykırım yaşanıyor. Devletimiz diplomatik alanda her türlü adımı attı. Siz de sahada İsrail vahşetini en güzel şekilde çeken arkadaşları gündeme getiriyorsunuz. Çok doğru bir eylem. Dolayısıyla bu sene bizim bütün dikkatimiz Gazze'deki yaşanan katliama yönelik fotoğraflardaydı ama diğer kategorideki fotoğraflar da ilgi çekici. Anadolu Ajansının her yıl yaptığı bu farkındalık gerçekten takdire şayan, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Tiryaki, "Boğazın Şahitliği" fotoğrafını beğendi

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ise "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Takım Çalışması", "haber" kategorisinde Joedson Alves'in "İsyan", spor kategorisinde Tolga Ovalı'nın "Kutlama Dalışı", "çevre ve yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" fotoğraflarını seçti.

Tiryaki, AA'nın nitelikli haber sağlayan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Ajanstan aldıkları bilgilerden ve haberlerden dolayı bütün çalışanlara teşekkür eden Tiryaki, fotoğrafların seçiminde zorlandığını dile getirdi.

Tiryaki, 2023 yılının hem Türkiye hem de insanlık açısından zor bir yıl olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Arzu etmediğimiz durumlarla karşılaştık. Bir tanesi 6 Şubat 2023 depremi... Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden bir tanesiydi. Diğeri ise insanlık ve dünya tarihi açısından Gazze'de insanlığa yapılan zulümdü. Hala da devam etmekte. İki tane ana haber insanlığı ve bizleri çok üzdü. O nedenle yüzlerce, binlerce yarışmaya girecek fotoğraf var. Gönlüm isterdi ki pozitif durumlardan fotoğraf seçelim ancak yaşadıklarımızı da unutmamamız gerekiyor."

Türkiye olarak Gazze'deki zulmün sona ermesi için yoğun gayret gösterdiklerini kaydeden Tiryaki, "İnşallah 2024 yılında insanlık açısından daha güzel olaylarla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Yaptığınız hizmete de teşekkür ediyorum." dedi.

Esenyurt Kaymakamının "Deprem: Umut" kategorisinde tercihi "209. saat" oldu

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashaf Amra'nın, "Yanımda Ol Anne" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel Aldı", "çevre ve yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarına oy veren Çobanoğlu, AA'nın birbirinden değerli fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.