İstanbul\'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

Güncel

İstanbul'daki bazı tarihi mekanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ışıklandırıldı.

Işıklandırılan mekanlar arasında Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Kuleli Askeri Lisesi, Bağcılar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı ile Fatih'teki Beyazıt İtfaiye Kulesi yer aldı.

Işık boyama tekniğiyle yapılan etkinlikte, "15 Temmuz" logosu ve "15 Temmuz Milletin Zaferi" yazısı tarihi mekanlara yansıtıldı.

Vatandaşlar, ışıklandırmayı ilgiyle takip ederken fotoğraf da çekti.

Kentteki bazı tarihi mekanlarda saat 21.00 itibarıyla başlayan ışıklandırma, saat 02.00'ye kadar sürecek.