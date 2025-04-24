İstanbul Depremi: Milli Güvenlik Sorunu

İSTANBUL'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız söylüyor. Hocalarımız söylüyor. Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir. Artık hep birlikte seferberlik vaktidir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde, başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz" dedi.

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu sabah da yine AFAD koordinasyonunda toplantılarımızı yaptık. Ardından sizlerle, aziz milletimizle mevcut durumu şeffaf bir şekilde paylaştık. Ardından arkadaşlarımızla sahaya geçerek mevcut durumu yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ben tüm İstanbullu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Mobil araçlarımızla, sahadaki tüm ekip ve ekipmanlarımızla, İstanbul'un hemen hemen her noktasında arkadaşlarımız yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını yapıyor. Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa yakasında toplanıyor. Yüzde 20'si Anadolu yakasında, yüzde 80'i Avrupa yakasından. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Bu ilçelerimizden, diğer kalan ilçelere nazaran daha fazla yoğun bir talep geldi. Bilfiil hem oradaki kaymakamlarımızla, AFAD ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların bin 467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadı. Toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettim. Hasar tespit ekibimiz, İstanbulumuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor. Ekip sayımız bir taraftan artıyor. Anadolu'nun dört bir yanından İstanbul'daki bu tespiti yapmak için tüm arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor.

'BU SAYILAR İSTANBUL RİSK TESPİT RAPORUMUZU GÜNCELLEYECEK'

Bakan Kurum, "İstanbulumuzdaki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurdumuzla ilgili tespitleri yaptığımızı, bu yurtlarda herhangi bir risk bulmadığımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızdan gelen talepleri incelerken, diğer taraftan da kamunun yoğun bir şekilde kullandığı alanları hem ilgili bakanlıklarımız hem de bizler yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek gerekirse, bu yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım 'İstanbul Risk Tespit Raporu'muzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak. Yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de temel teşkil edecek. Bu manada tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbullular adına çok önemsiyoruz. Burada aldığımız, sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz. Gerçekten bir alanda yoğunlaşmış mı? Orada zeminle ilgili, binalarla ilgili hangi riski teşkil ediyor? Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bilim insanlarımızla, belediye başkanlarımızla, valimizle hep birlikte oradaki sorunu giderme adına çalışmalarımızı altlık teşkil edecek" dedi.

'İSTANBUL DEPREMİ HERHANGİ BİR AFET DEĞİL, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Bakan Kurum, "İstanbul'un hep söylüyoruz, en büyük gerçeği, acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbulumuz deprem dönüşümünün her zaman en önemli odak noktası olmuştur. Kalbidir bu manada. Bu sorun, bu problem asla sümen altı edilemez. Asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur. Devletimiz 2012 yılından beri bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiş, İstanbul'u depreme hazırlamak için yerinde, hızlı, gönüllü anlayışıyla vatandaşımızla el ele bu dönüşüm için çalışmaktadır. Çünkü, şunu çok iyi biliyoruz ki biz bu dönüşümü yapmazsak, binalarımızı sağlam hale getirmezsek İstanbul'un geleceği tehdit altındadır. Annelerimizin, yavrularımızın istikbali risk altındadır. Vakit daralmakta. İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız söylüyor. Hocalarımız söylüyor. Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir. Artık hep birlikte seferberlik vaktidir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde, başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki, böylesi bir depremde can kaybının olmadığı, yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı. Bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Ama, fakat, lakin demeden hep birlikte bir beraber olmak ve İstanbul'un geleceği adına milletimizle el ele, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi yapmak durumundayız.